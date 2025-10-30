禁宰令衝擊！彰化阿泉「最後一鍋爌肉」秒殺賣完　改賣雞腿飯

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯改以賣雞腿飯因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟禁宰禁運措施持續延長，全台豬肉食材供應拉警報，彰化兩大美食名店緊急應變！擁有90年歷史的「阿泉爌肉飯」最後一鍋爌肉今日秒殺售罄，即日起改推雞腿飯應戰；而走過一甲子的「車路口肉羹」則創新推出「雞霸分」，用雞柳條取代傳統豬肉，讓老顧客驚艷「完全吃不出差異」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化排隊名店車路口肉羹改以雞柳條因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這波豬肉危機讓許多知名小吃店不得不緊急轉型。阿泉爌肉飯業者坦言，今天透過分流販售，賣完最後一鍋爌肉，從明天開始將正式進入「無豬肉時期」，為了延續老店味道，業者特別研發雞腿飯和雞腿便當，採用特製滷汁慢火燉煮，維持香而不膩的傳統風味。

業者表示，「我們的滷汁香氣溫潤，入口滑順，相信即使改用雞肉，也能滿足老饕的味蕾。」縣議員楊子賢今日特別前來捧場，大讚：「雞腿大支相當有誠意，香氣十足，在疫情期間能吃到這樣的替代美食很幸福。」

▲議員楊子賢一早前往阿泉爌肉飯品嘗雞腿飯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同樣面臨轉型壓力的還有60年老店「車路口肉羹」。這家位於中正路的知名店家，過去始終堅持使用豬後腿肉搭配魚漿，每日現場製作。如今在缺豬肉的情況下，業者發揮創意，在店內張貼「雞霸分登場」海報，宣告改用清雞柳條取代豬肉。

令人驚喜的是，許多顧客反映完全吃不出原料已經從豬肉改為雞肉。有顧客品嚐後納悶地問「現在不是都沒有豬肉了嗎？」還有人直呼「這味道簡直一模一樣！」

▲車路口肉羹改以雞肉推出「雞霸分」因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

業者透露，雞肉需要更多人工處理，加上人工成本後，其實與原本的豬肉成本相差無幾，因此決定維持原價不變。「對我們來說，維持品質比賺錢更重要，希望讓顧客在這段期間還能吃到熟悉的好味道。」