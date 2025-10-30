　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁宰令衝擊！彰化阿泉「最後一鍋爌肉」秒殺賣完　改賣雞腿飯

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯及車路口肉羹改以雞腿及雞肉因應。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯改以賣雞腿飯因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟禁宰禁運措施持續延長，全台豬肉食材供應拉警報，彰化兩大美食名店緊急應變！擁有90年歷史的「阿泉爌肉飯」最後一鍋爌肉今日秒殺售罄，即日起改推雞腿飯應戰；而走過一甲子的「車路口肉羹」則創新推出「雞霸分」，用雞柳條取代傳統豬肉，讓老顧客驚艷「完全吃不出差異」！

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯及車路口肉羹改以雞腿及雞肉因應。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化排隊名店車路口肉羹改以雞柳條因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這波豬肉危機讓許多知名小吃店不得不緊急轉型。阿泉爌肉飯業者坦言，今天透過分流販售，賣完最後一鍋爌肉，從明天開始將正式進入「無豬肉時期」，為了延續老店味道，業者特別研發雞腿飯和雞腿便當，採用特製滷汁慢火燉煮，維持香而不膩的傳統風味。

業者表示，「我們的滷汁香氣溫潤，入口滑順，相信即使改用雞肉，也能滿足老饕的味蕾。」縣議員楊子賢今日特別前來捧場，大讚：「雞腿大支相當有誠意，香氣十足，在疫情期間能吃到這樣的替代美食很幸福。」

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯及車路口肉羹改以雞腿及雞肉因應。（圖／記者唐詠絮攝）

▲議員楊子賢一早前往阿泉爌肉飯品嘗雞腿飯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同樣面臨轉型壓力的還有60年老店「車路口肉羹」。這家位於中正路的知名店家，過去始終堅持使用豬後腿肉搭配魚漿，每日現場製作。如今在缺豬肉的情況下，業者發揮創意，在店內張貼「雞霸分登場」海報，宣告改用清雞柳條取代豬肉。

令人驚喜的是，許多顧客反映完全吃不出原料已經從豬肉改為雞肉。有顧客品嚐後納悶地問「現在不是都沒有豬肉了嗎？」還有人直呼「這味道簡直一模一樣！」

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯及車路口肉羹改以雞腿及雞肉因應。（圖／記者唐詠絮攝）

▲車路口肉羹改以雞肉推出「雞霸分」因應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

業者透露，雞肉需要更多人工處理，加上人工成本後，其實與原本的豬肉成本相差無幾，因此決定維持原價不變。「對我們來說，維持品質比賺錢更重要，希望讓顧客在這段期間還能吃到熟悉的好味道。」

▲彰化排隊名店阿泉爌肉飯及車路口肉羹改以雞腿及雞肉因應。（圖／記者唐詠絮攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

友人幫粿粿隱瞞！「知道好友出軌會說嗎」兩派戰翻：我情何以堪

范姜彥豐最後溫柔「選1關鍵時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復

三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

陳沂疑「王子為何光速認錯」　知情者曝關鍵片內幕：太具殺傷力！

粿粿「形象大傷」還有機會翻紅？她給1主意：可以怒刷一波流量

演唱會住宿價格被哄抬10倍　立委怒批：把旅客當盤子

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

友人幫粿粿隱瞞！「知道好友出軌會說嗎」兩派戰翻：我情何以堪

范姜彥豐最後溫柔「選1關鍵時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復

三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

陳沂疑「王子為何光速認錯」　知情者曝關鍵片內幕：太具殺傷力！

粿粿「形象大傷」還有機會翻紅？她給1主意：可以怒刷一波流量

演唱會住宿價格被哄抬10倍　立委怒批：把旅客當盤子

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

生活熱門新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿曾自信喊：不會出軌　星座專家當場打臉

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

前最美檢察官遭酸　一句話霸氣回擊

更多熱門

相關新聞

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。衛福部長石崇良今（30）日受訪表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入境班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄攜帶行李。

豬瘟衝擊！彰化2地公有市場免收租金

豬瘟衝擊！彰化2地公有市場免收租金

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

禁宰運延長10天！多家名店今起店休

禁宰運延長10天！多家名店今起店休

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！檢追查中

關鍵字：

非洲豬瘟彰化阿泉爌肉飯車路口肉羹楊子賢雞腿

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面