股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

▲「股神」巴菲特。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）罕見遭到投資機構給予「賣出」評級，引發市場關注。分析師指出，波克夏正面臨多重壓力，從產業獲利瓶頸、利率走勢到巴菲特即將退休接班在即，都可能削弱市場信心。

投資銀行Keefe,Bruyette&Woods（KBW）分析師席爾茲（Meyer Shields）於26日發布報告，將波克夏A股評級從「與大盤持平」（Market Perform）下調至「跑輸大盤」（Underperform），並直言，「許多因素正在朝錯誤方向發展。」在彭博追蹤的6位波克夏分析師中，席爾茲是唯一給予「賣出」建議的分析師。

席爾茲指出，波克夏正面臨汽車保險業務利潤見頂、關稅壓力、利率下行、再保險與能源部門獲利成長放緩、美國清潔能源稅負抵免收緊等利空因素，加上巴菲特即將於明年1月卸任，都對市場情緒構成壓力。他認為，這些問題綜合起來將削弱投資人信心，進而影響公司股價表現。

在評級下調的同時，席爾茲也將波克夏A股的目標價由原本的74萬美元下修至70萬美元。受此影響，波克夏A股於27日下跌約0.79％，收在73萬2650美元。

現年95歲的巴菲特今年5月在年度股東大會上宣布，將於2025年底退休，並交棒給副董事長阿貝爾（Greg Abel）。自巴菲特宣布交棒計畫以來，波克夏A股表現已落後標準普爾500指數超過28個百分點。