輝達點火美股創新高！2巨頭市值一度破4兆　台積電ADR漲1.1％

▲輝達GTC在華府首度登場，黃仁勳揭示AI展望。（圖／達志影像／美聯社）
記者張靖榕／綜合報導
美國聯準會即將公布最新利率決策，投資人提前加碼人工智慧（AI）概念股，激勵美股三大指數於28日全面上漲，收盤再創歷史新高。此外，微軟與蘋果盤中市值也站上4兆美元；輝達宣布將為美國政府打造7台超級電腦，股價應聲跳漲。台積電ADR上漲3.28美元，收報301.53美元，漲幅1.10％。
道瓊工業指數上漲161.78點，收報47,706.37點，漲幅0.34％。
那斯達克指數上漲190.04點，收報23,827.49點，漲幅0.80％。
標準普爾500指數上漲15.73點，收報6,890.89點，漲幅0.23％。
費城半導體指數上漲26.73點，收報7,194.71點，漲幅0.37％。
輝達終場上漲9.54美元，收報201.03美元，漲幅4.98％。
特斯拉上漲8.13美元，收報460.55美元，漲幅1.80％。
台積電ADR上漲3.28美元，收報301.53美元，漲幅1.10％。
微軟上漲10.55美元，收報542.07美元，漲幅1.98％。
蘋果上漲0.19美元，收報269.00美元，漲幅0.071％。
讀者迴響