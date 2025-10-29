輝達點火美股創新高！2巨頭市值一度破4兆　台積電ADR漲1.1％

　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達點火美股創新高！蘋果、微軟市值一度破4兆　台積電ADR漲1.1％

▲▼ 輝達GTC在華府首度登場，黃仁勳揭示AI展望。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達GTC在華府首度登場，黃仁勳揭示AI展望。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會即將公布最新利率決策，投資人提前加碼人工智慧（AI）概念股，激勵美股三大指數於28日全面上漲，收盤再創歷史新高。此外，微軟與蘋果盤中市值也站上4兆美元；輝達宣布將為美國政府打造7台超級電腦，股價應聲跳漲。台積電ADR上漲3.28美元，收報301.53美元，漲幅1.10％。

道瓊工業指數上漲161.78點，收報47,706.37點，漲幅0.34％。

那斯達克指數上漲190.04點，收報23,827.49點，漲幅0.80％。

標準普爾500指數上漲15.73點，收報6,890.89點，漲幅0.23％。

費城半導體指數上漲26.73點，收報7,194.71點，漲幅0.37％。

輝達終場上漲9.54美元，收報201.03美元，漲幅4.98％。

特斯拉上漲8.13美元，收報460.55美元，漲幅1.80％。

台積電ADR上漲3.28美元，收報301.53美元，漲幅1.10％。

微軟上漲10.55美元，收報542.07美元，漲幅1.98％。

蘋果上漲0.19美元，收報269.00美元，漲幅0.071％。

輝達點火美股創新高！蘋果、微軟市值一度破4兆　台積電ADR漲

