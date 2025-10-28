　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會不只談貿易　紐時：習近平目標「說服美國軟化對台支持」

▲▼習近平與川普 。（圖／路透社）

▲美國總統川普預計30日與中國國家主席習近平會談。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普即將會晤中國國家主席習近平，紐約時報指出，川習兩人屆時除了將談及美中貿易，習近平還有更長遠的目標，那就是說服美國總統「軟化美國對台灣的支持」。分析人士與專家認為，中方可能引導川普針對台灣問題表態，希望川普明確提及美國不支持台灣獨立。

報導稱，若川普表示美國反對台灣獨立，這對北京來說將是一大勝利。紐約外交關係委員會亞洲研究專家薩克斯（David Sacks）指出，「一旦出現有利中國的表態，北京就會將其視為新基準線，並試圖讓所有繼任者遵循這一先例。」

薩克斯還說，中國可能有一套先後順序，希望雙邊貿易戰來到某種程度的停火，讓局勢緩下來，接著討論地緣戰略議題，「我認為台灣正是這項議題的核心」。

川普今年政府上任後確實減少對台部分往來。根據金融時報，美方拒絕賴清德過境紐約，還降低台美防務官員會談級別，把地點從華府改到阿拉斯加。

歐亞集團中國事務主管蕭嫣然指出，中國認為美國對台政策將朝有利於中國的方向發展，美國對台灣的承諾可能會減弱。報導指出，川普或許正盤算效仿前總統柯林頓1998年訪中期間的表態，即美國不支持台灣獨立，或許能讓中方在貿易談判方面更加配合。

亞洲協會政策研究所執行董事但若雲（Rorry Daniels）指出，「對習近平而言，關鍵在於川普至少要表明理解中方（在台灣議題上）的立場。他需要確信川普不會在台灣問題上製造意外」。

10/27 全台詐欺最新數據

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

