美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

▲台灣,美國。（圖／路透）

▲柏柯維茲強調要反制中國，就必須加強與日本韓國台灣等亞洲盟友及夥伴合作。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國國防部太空政策助理部長提名人柏柯維茲（Marc J. Berkowitz）29日於參議院聽證會中警告，中國已部署包括反太空與飛彈能力在內的多項軍力，意圖削弱美國在太空領域的優勢。他強調，面對當前複雜且危險的威脅環境，美國須與理念相近的盟友與夥伴密切合作，鞏固嚇阻力量與集體安全，包括與日本、韓國及台灣等亞洲盟友與夥伴合作。

綜合外電、中央社報導，美國聯邦參議院軍事委員會29日舉行聽證會，審查多項國防高階人事任命案，包括柏柯維茲出任國防部太空政策助理部長之提名。北卡羅來納州共和黨籍參議員巴德（Ted Budd）在會中詢問，柏柯維茲若獲確認，將如何與日本、韓國及台灣等亞洲盟友與夥伴合作，強化他們的太空能力，並確保美國得以與其系統整合，進行聯合作戰。

柏柯維茲回應表示，擁有共同價值與利益的盟友與國際夥伴，是美國在全球競爭中的關鍵優勢。若獲得參院確認任命，他將積極與所有相關方協作，探討盟友如何在分擔防衛責任、加強嚇阻力量與集體安全上貢獻所長。他補充指出，「在這過程中，我們也能促進政策與行動一致性，進而提升彼此的協同作戰能力。」

在開場聲明中，柏柯維茲進一步指出，美國當前面臨的安全環境比以往更為嚴峻。他直言，「我們的對手，尤其是中國，已部署並使用各類太空、反太空及飛彈能力，試圖削弱我們在太空的優勢地位」，這些行動將對美國軍事行動構成嚴重威脅，甚至波及美國本土的安全。

柏柯維茲強調，美國不能單打獨鬥，必須與志同道合的盟友共同打造更強健的太空安全架構。透過建立可互通的系統、共享情報與共同發展技術，不僅能提升太空領域的聯合作戰效能，也有助於擴大對抗潛在對手的戰略縱深。

美國防部準助理部長：與台日韓合作　強化集體安全

