梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加　WMO：災難性世紀風暴

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA）

▲梅麗莎成為今年最強風王，中心即將登陸牙買加。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年「風王」換人做，大西洋加勒比海附近的「梅麗莎」（Melissa）颶風在經歷了爆發性增強後，成為罕見的5級颶風，並持續達到最高上限等級的風速，穩坐今年全球最強風王，預估颶風中心即將登陸牙買加，世界氣象組織（WMO）示警，梅麗莎將成為牙買加災難性的「世紀風暴」。

前中央氣象局長鄭明典今（28日）也指出，梅麗莎已經達到「衛星強度判定的最強等級」，具有清晰的颱風眼，周圍密雲區有著均勻的極低溫雲頂，美國國家颶風中心判定其中心最大平均風速達150kt（節），陣風185kt，屬於最強等級的第5級颶風。稍早他更直呼「颶風中心旁邊是牙買加，這個地方的基礎建設擋不住這種強度的颶風，很可怕的颶風！」

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA）

▲梅麗莎已達到衛星強度判定的最強等級 。（圖／翻攝NOAA／CIRA）

▲▼梅麗莎颶風中心眼牆視角體育場效應。（圖／翻攝X／Tropical Cowboy of Danger）

▲梅麗莎颶風中心視角「體育場效應」。（圖／翻攝X／Tropical Cowboy of Danger）

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，梅麗莎中心在靠近牙買加時再次增強，預計將在今晚登陸，最具破壞力、時速高達180英里的眼牆附近暴風區，即將侵襲當地，並成為該島史上遭遇最嚴重的風暴，WMO也將這次登陸稱為牙買加的世紀風暴，當局已下令強制撤離沿海地區的居民至避難所。

牙買加媒體更示警稱，降雨可能會讓島上山上的水像「滑水道」般傾瀉而下，導致致災性洪水接近海平面，建議居民遠離「水源」。

美國也派出颶風獵人前往颶風中心，由風眼視角，可明顯看見「體育場效應」，高聳雲層相當壯觀。CNN指出，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）颶風中心觀測，梅麗莎接近登陸可能正進入眼牆置換循環階段，會像蛇蛻皮一樣，捨棄就眼牆、在外圍形成新的更大的眼牆，往往會導致結構與強度的變化，不過就梅麗莎而言，無法帶來實質影響。

10/27 全台詐欺最新數據

新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多
快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺
遭指「戴大S骨灰項鍊」　范瑋琪反擊
梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加　WMO：災難性世紀風暴
蔡瑞雪穿太辣！細肩帶「包不住超兇上圍」

鄭明典牙買加梅麗莎梅麗莎颶風颶風WMO北美要聞

