川普登美軍航母演說　高喊「若打仗就一定要贏」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普28日抵達日本橫須賀海軍基地（Yokosuka Naval Base），在美國海軍核動力航空母艦喬治華盛頓號（USS George Washington）上，向約6000名駐日美軍官兵發表演說。他以一貫強硬語氣表示，美國不會再被「政治正確」束縛，強調「若我們打仗，就一定要贏那場仗」，現場隨即爆出熱烈掌聲與歡呼。

隨著川普專機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）降落，航母甲板上響起電影《捍衛戰士》（Top Gun）主題曲，士兵們揮舞旗幟、合唱《甜蜜的卡羅琳》（Sweet Caroline）與《美國派對》（Party in the USA），迎接總司令登場，氣氛高昂。

川普（Donald Trump）在一片歡呼聲中表示，「和過去的政府不同，我們不會再講政治正確的廢話。你們不介意吧？當涉及捍衛美國時——」他停頓了一下，語氣堅定地說，「從現在起，如果我們打仗，就一定要贏那場仗。」

川普此行是美日聯手展現軍事實力的一環，呼應他所推行的「以實力換和平」（Peace through Strength）政策。根據美方資料，目前日本境內駐有約5.5萬名美軍，象徵兩國防衛合作的緊密關係。

川普隨後邀請日本首相高市早苗登台，稱她是「親密朋友」，並回顧兩國自二戰後80年來的情誼。高市也表示，日本正面臨前所未有的嚴峻安全環境，強調「和平不能只靠言語，而需以堅定決心與行動守護」。她指出，美日合作是維持嚇阻力的關鍵，日本將持續強化防衛能力，為區域和平與穩定作出貢獻。

演說尾聲，川普宣布已批准首批美製飛彈交付日本自衛隊，並透露「這批飛彈本週就會抵達，比預定時間提前」。他笑稱高市「很難談判」，但仍對她的演說讚不絕口，氣氛輕鬆收尾。