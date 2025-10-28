　
國際

台大研發「20天生髮神液」登國際！　1800萬網友激喊：保護台灣

▲▼南韓一名男教師不滿被嘲笑禿頭，竟決定向學生們提告。（示意圖／CFP）

▲台灣大學的研究團隊發現，只要塗抹含天然脂肪酸的精華液，就能在20天內促進毛髮再生。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

禿頭族有救了！台灣研究團隊近期發表的一項突破性成果，竟在國際間掀起轟動。台灣大學的研究團隊發現，只要塗抹含天然脂肪酸的精華液，就能在20天內促進毛髮再生，這項實驗不僅刊登在《細胞代謝》期刊，更被外媒《Nexta》轉載後引爆話題，吸引近1800萬人次觀看，外國網友甚至笑稱，「保護台灣比以往任何時候都更重要！」

台大團隊發現生髮關鍵　天然脂肪酸20天見效

根據《每日郵報》報導，這項由台大醫學工程系教授林頌然（Sung-Jan Lin）帶領的團隊研究指出，團隊研發的外用精華能刺激皮膚內脂肪細胞，進而喚醒毛囊（hair follicles）的再生能力。該精華成分為天然脂肪酸（fatty acids）衍生物，不會造成皮膚刺激，未來有望以非處方保養品（over-the-counter skincare product）形式上市。

林頌然透露，他親自在腿上試用了早期版本三週，竟真的長回毛髮。他向《新科學人》（New Scientist）分享，「我在大腿上塗抹溶於酒精的脂肪酸三週後，毛髮開始重新生長。」

研究團隊發現，當皮膚受到刺激或輕微受傷時，免疫細胞會活化皮下脂肪層，促使脂肪細胞釋放脂肪酸，讓毛囊幹細胞吸收後重新啟動生長機制。進一步實驗證實，即使不透過刺激，只要單純塗抹油酸（oleic acid）與棕櫚油酸（palmitoleic acid），也能達到類似效果。

外媒報導掀國際熱議　網友狂喊「保護台灣」

知名東歐媒體《Nexta》於25日在官方X平台發布貼文，寫道「禿頭問題掰掰！台灣科學家研發出一款只用20天就能恢復毛髮的精華液！」並指出研究人員已在老鼠實驗中證實配方能促進毛囊再生，而且對皮膚溫和不會引起發炎。

貼文一出立刻在國際網路上爆紅，目前已有近1800萬次瀏覽、上萬人按讚。許多網友熱烈留言：「禿頭男的福音！」、「我需要這瓶神液」、「這不是玩笑，我朋友也一直用牛油抹頭」、「先別太興奮，老鼠的結果不一定適用人類」。也有不少人幽默回覆，「保護台灣比以往任何時候都更重要」、「台灣的重要性再創新高！」

台灣生技實力再登國際　業界同步研發中

該研究題為《脂肪細胞的脂解作用透過脂肪酸代謝訊號，活化上皮幹細胞以促進毛髮再生（Adipocyte lipolysis activates epithelial stem cells for hair regeneration through fatty acid metabolic signaling）》，由台灣大學團隊發表於《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊，目前正申請專利並準備進行人體臨床測試。

報導也指出，台灣施惠生物科技公司（Schweitzer Biotech Company）也在研發類似產品，初步結果顯示僅兩個月就能促進毛髮生長。外界期待這些台灣創新技術能改寫全球禿頭治療市場，讓「塗抹就能長髮」不再只是夢想。

10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

電腦、網路遊戲與現代生活緊密相連，高雄小港醫院精神科主任柯志鴻建立網路成癮診斷準則，與相關腦影像學研究，締造AI時代先聲，並入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，排名台灣醫師前20傑。他說，此來自國際的肯定，反映在科技演變下，成癮研究已跨越醫學，成為理解人類數位行為的重要窗口。

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

研究：年長者一週一天4000步　死亡率降26％

研究：年長者一週一天4000步　死亡率降26％

大腸癌疫苗現曙光　台大聯手史丹佛研究：晚期腫瘤「縮減8成」

大腸癌疫苗現曙光　台大聯手史丹佛研究：晚期腫瘤「縮減8成」

台大校訓要改了！將徵詢校友、師生意見

台大校訓要改了！將徵詢校友、師生意見

