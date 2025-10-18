台大校訓要改了！時隔76年首掀討論　校長：將徵詢校友及師生意見

▲國立台灣大學研擬將調整校訓。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

國立台灣大學校訓「敦品勵學、愛國愛人」自民國38年以來至今已76年，不過今（18日）台大校務會議中提及，可能針對校訓文句、精神，重新檢視或調整。但校長陳文章表示，改校訓事關重大，將徵詢校友、師生的建議，希望能保持時代的記憶和精神，也能更貼近當代。

台灣大學校訓「敦品勵學、愛國愛人」是民國38年（1949年）由傅斯年校長於校慶紀念會演說中提出，後成為校訓，至今已76年，代表台大追求知識與人格並重的精神底蘊。不過當年並未經校務會議正式通過，後來由前校長錢思亮於畢業紀念冊上題字、與畢業生共勉，約1970年代成為校內匾額，才演變為台大校訓，但都未經過正式程序認可。

台大在今日114學年度第1次校務會議提出，為了迎接2028年台大百年，將針對校訓調整。地理系特聘教授簡旭伸說，當年是因冷戰下台灣社會動盪，因此才將「國家」的概念放入校訓內，但這校訓其實未經過校務會議認可，也需要與時俱進。

不過校長陳文章在會後接受訪問表示，改校訓茲事體大，仍會徵詢校友、師生意見，雖然要隨著時代潮流與社會需求轉變，仍希望在維持原有精神、時代記憶的基礎上，以更貼近當代的方式詮釋。

▲台大校長陳文章表示，新的校訓將徵詢校友、師生意見。（圖／記者林育綾攝）

他舉例，過去學生曾以反思性行動對應社會現況，例如討論「反對校慶」等議題，顯示台大人始終具備自省與行動的傳統。陳文章說，台大的教育精神不只是傳承，更要反映當代價值、跟時代扣合，期盼全體師生能在「與時俱進」的精神下，延續這份屬於台大的品格與責任。

值得注意的是，傅斯年當年實際使用「力學」一詞，隨後才轉為「勵學」。台大此次研議調整，未來是否回歸原文或納入更多新的元素，尚待校內持續討論，與校友及師生們意見整合。

這次動議將是76年來，台大校訓首次進入檢討、修訂程序，後續方案預計於年底前公布公開徵詢意見。簡旭伸則說，台大百歲校慶是難得機會，希望藉此引領討論、帶動後人提出看法，但如果最後討論結果未改變，也沒有問題。