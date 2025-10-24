　
長白髮不僅代表變老！最新研究曝「可能是身體在抗癌」

▲▼白髮,頭髮,銀髮族,退休,老人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲日本東京大學最新研究指出，頭髮之所以變白，可能是人體防止癌變所產生的自然保護反應。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

白頭髮可能不僅是老化或壓力的象徵。日本東京大學最新研究指出，頭髮之所以變白，可能是人體為防止癌變所啟動的自然保護反應。研究團隊在《Nature Cell Biology》期刊發表報告，指出毛囊中的黑色素幹細胞（McSCs）在DNA受損後，可能進入「老化伴隨分化」（senescence-coupled differentiation）狀態，停止分裂並失去製造色素的能力，使頭髮變白，同時也避免細胞癌化。

根據東京大學醫科學研究所發布的資訊，研究由東京大學教授西村榮美與助理教授毛利康明領導，他們透過動物實驗觀察發現，當黑色素幹細胞面臨基因損傷時，會透過「p53–p21」訊號路徑自我停滯，進入老化分化階段，導致色素流失、毛髮轉白。相反地，若這套保護機制被致癌物質或紫外線破壞，受損細胞可能逃避淘汰並持續分裂，最終演變成惡性黑色素瘤。

▲▼一共有12名大腸癌病患參與該研究。（圖／載自pixabay）

▲日本東京大學最新研究指出，頭髮之所以變白，可能是人體防止癌變所產生的自然保護反應。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

西村教授指出，同一群幹細胞會依據壓力與環境訊號走向不同命運，分別是「失去再生能力而變白」，或是「失控增殖成腫瘤」。研究顯示，毛囊幹細胞平時會在毛囊間移動，以維持色素供應，但若移動能力喪失或受損，白髮現象便會出現。這種「自毀式保護」過程雖使頭髮失色，卻是身體主動清除潛在危險細胞的防線。

團隊強調，白髮並不等同於「防癌成功」，而是代表身體啟動了清除受損細胞的自然程序。若此防禦失效，壞死幹細胞仍持續增生，就可能成為腫瘤的起點。研究揭示老化與癌症間的平衡關係，也為未來發展防癌與抗老化策略提供新方向。

研究最後指出，白髮可能是人體長期維持健康所付出的代價。換言之，「白髮不只是歲月痕跡，更是身體對抗癌症、維護組織穩定的象徵」。

 
10/23 全台詐欺最新數據

健康癌症頭髮老化研究東京大學白髮抗癌日韓要聞

