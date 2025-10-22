走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

▲年長者即使一週中僅有一天走到4000步，也能讓早死風險下降約四分之一。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

走路真的能延年益壽！哈佛大學最新研究發現，年長者即使一週中僅有一天走到4000步，也能讓早死風險下降約四分之一。研究團隊指出，「走幾步」比「走幾天」更重要，累積的步數才是影響長壽的關鍵因素。

一週走1至2天達4000步 死亡風險降26％

這項研究刊登於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine），由哈佛大學領導，追蹤1萬3547名62歲以上美國女性，平均年齡72歲。參與者於2011年至2015年間連續7天配戴活動追蹤器，之後持續被追蹤超過10年。

結果顯示，在觀察期至2024年底，1765人死亡、781人罹患心臟疾病。研究團隊發現，每週僅有1到2天達到每日4000步的女性，整體死亡風險比完全未達標者低26％，死於心臟疾病的風險則下降27％。若能每週3天以上達到4000步，早死風險可進一步降至40％。

步數比天數更重要 慢走、集中走都有效

研究也顯示，女性受試者平均每天走5615步。研究團隊指出，對老年人而言，重點不在於每天都達成目標，而是總步數的累積效果，「沒有最好或最完美的走路模式，只要走得夠多，健康效益就會提升。」

雖然這是一項觀察性研究，無法直接判定因果關係，且僅針對女性進行，但結果仍顯示，步行的「總量」比「頻率」更能降低過早死亡與心血管疾病風險。

研究最後總結指出，就算每週只有一、兩天達到4000步，也與更長壽及更健康的心臟有關。團隊建議未來在身體活動指南中，應將「步行量」列為衡量指標，「不論是慢慢走還是集中走，只要動起來，就能活得更健康」。