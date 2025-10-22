　
國際

走路不必每天！　研究：年長者「一週一天4000步」死亡率降26％

銀髮,高齡,銀髮族,長輩,老年人,老人,健康,醫療,照顧,長照 。（圖／視覺中國）

▲年長者即使一週中僅有一天走到4000步，也能讓早死風險下降約四分之一。（圖／視覺中國）

記者張方瑀／綜合報導

走路真的能延年益壽！哈佛大學最新研究發現，年長者即使一週中僅有一天走到4000步，也能讓早死風險下降約四分之一。研究團隊指出，「走幾步」比「走幾天」更重要，累積的步數才是影響長壽的關鍵因素。

一週走1至2天達4000步　死亡風險降26％

這項研究刊登於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine），由哈佛大學領導，追蹤1萬3547名62歲以上美國女性，平均年齡72歲。參與者於2011年至2015年間連續7天配戴活動追蹤器，之後持續被追蹤超過10年。

結果顯示，在觀察期至2024年底，1765人死亡、781人罹患心臟疾病。研究團隊發現，每週僅有1到2天達到每日4000步的女性，整體死亡風險比完全未達標者低26％，死於心臟疾病的風險則下降27％。若能每週3天以上達到4000步，早死風險可進一步降至40％。

步數比天數更重要　慢走、集中走都有效

研究也顯示，女性受試者平均每天走5615步。研究團隊指出，對老年人而言，重點不在於每天都達成目標，而是總步數的累積效果，「沒有最好或最完美的走路模式，只要走得夠多，健康效益就會提升。」

雖然這是一項觀察性研究，無法直接判定因果關係，且僅針對女性進行，但結果仍顯示，步行的「總量」比「頻率」更能降低過早死亡與心血管疾病風險。

研究最後總結指出，就算每週只有一、兩天達到4000步，也與更長壽及更健康的心臟有關。團隊建議未來在身體活動指南中，應將「步行量」列為衡量指標，「不論是慢慢走還是集中走，只要動起來，就能活得更健康」。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

吃稀飯等於喝糖水？農糧署教你健康吃

吃稀飯等於喝糖水？農糧署教你健康吃

不少人認為吃稀飯就像喝糖水，既沒營養又容易讓血糖飆升，農糧署近日在臉書澄清，這種說法過於片面。事實上，從中醫典籍到現代營養學都肯定稀飯和米湯的好處，不僅有助養胃、復元，也能提供基本營養。

男星閃兵連爆！台大醫揭高血壓因素多

男星閃兵連爆！台大醫揭高血壓因素多

長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳

長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳

6歲童矯具遭洪災沖走　門諾免費訂製再送2雙鞋

6歲童矯具遭洪災沖走　門諾免費訂製再送2雙鞋

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

健康哈佛研究走路年長者死亡率

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

