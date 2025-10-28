川普的夢想！喀麥隆強人連任8屆總統　將執政到100歲

▲喀麥隆總統比亞連任，將掌權至100歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

儘管美國憲法明定總統不得超過2任任期，現任總統川普仍在頻頻釋放消息，尋求當選第三任總統的機會與支持，並且勢必將遇到極大阻礙。反觀中非國家喀麥隆總統比亞（Paul Biya）近日正式獲得連任，開啟了第八個總統任期，根據該國憲法法院27日宣布的官方結果，這位高齡92歲的領導人將繼續掌權至接近百歲之齡。

憲法法院主席阿坦加納（Clement Atangana）宣讀當選公告，「現在宣布比亞（Paul Biya）為總統當選人。」

比亞自1982年上台執政，至今已掌權超過40年，是世界上在位時間最長的國家元首之一。他在2008年取消總統任期限制後，便一再輕鬆連任，鞏固其權力基礎。

本次大選中，比亞面對來自77歲的巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）的強力挑戰。巴卡里曾任政府發言人與就業部長，直到今年初與比亞決裂後投入選戰，並成功聚集大量支持群眾，獲得多個反對黨與公民團體的背書。

不過比亞仍穩操勝券，再次獲得壓倒性勝利，持續延長其政權生涯。國際觀察人士與人權團體對於選舉的公平性與透明度提出疑慮，但喀麥隆政府尚未對此做出具體回應；這場選舉結果顯示，比亞即使年事已高，仍未鬆手權力核心，喀麥隆的民主轉型之路依舊遙遠。