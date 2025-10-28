川普排除以副總統身份「轉正」拚第三任期：太取巧不討喜

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統川普27日在空軍一號上接受媒體訪問時明確表示，他不會以副總統候選人的身分參與2028年總統大選，規避不得連任第三屆總統的憲法限制。川普坦言，雖然技術上或許可行，但這種方式「太取巧」（too cute），也非正途，民眾應該不會喜歡這樣。

川普於當地時間27日搭乘空軍一號時接受訪問。他指出，自己可以考慮2028年作為副總統搭檔參選，並在當選後藉由名義上的總統當選人辭職，他則由副總統名義接手總統職位，但他已明確排除這樣做的可能，「這招太取巧，我不會這樣幹。這不是對的做法，也不是人們想看到的。」

當記者進一步追問他是否完全排除擔任第三任期的可能性時，川普並未直接否認，反而反問，「我沒有排除嗎？」接著表示，這個問題應該由記者來回答。

近來部分川普支持者提出一種「繞道重返白宮」的構想，認為川普可以在2028年以副總統候選人身分與另一人搭檔參選。若該組合勝選，由正副總統宣誓就職後再讓總統辭職，由川普自動繼任。此舉意圖規避美國憲法第二十二修正案所禁止的總統三度當選限制；然而，這項構想引發不少法律專家的質疑與反對聲浪，認為即使形式上未違憲，其本質仍有悖憲政精神，恐將引發憲法解釋與司法訴訟爭議。