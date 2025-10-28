川普、德仁天皇時隔6年再會！　讚山本由伸「投得太棒了」

▲日本德仁天皇在皇居御所會見來訪的美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本德仁天皇27日在皇居御所接見來訪的美國總統川普（Donald Trump），這是自2019年川普訪日時以來，兩人時隔6年再度會面。雙方除談論美日關係，也提到美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊的日籍球星大谷翔平與山本由伸，氣氛融洽。

綜合外媒報導，川普當地時間晚間6時30分乘車抵達皇居，德仁天皇親自到玄關迎接，兩人握手寒暄後以英文交談。宮內廳表示，會談在御所內的小會客室舉行，歷時約30分鐘，全程透過口譯進行。

川普回顧與已故前首相安倍晉三的友誼，並表示希望在新任首相高市早苗的領導下，「能讓美日關係更上一層樓」。德仁天皇則回應，期盼川普此行能進一步強化兩國友好。

▲日本德仁天皇在皇居御所會見來訪的美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



談話間，川普提到自己「第二任期的8個月內已經解決全球8起衝突」，尤其在中東取得重大進展；德仁天皇則感嘆對全球持續的戰火「深感痛心」，並祈願世界早日恢復和平。

兩人也聊到棒球。德仁天皇提及洛杉磯道奇隊的雙雄大谷翔平與山本由伸，並說聽聞川普稱讚大谷的表現「感到很高興」。川普則回應，他特別欣賞山本由伸對藍鳥隊完投勝的精采表現，「那位投手真是太棒了」。天皇也感謝美國社會對日本球員的熱情接納。

在會談尾聲，川普向德仁天皇與皇后表示，「隨時歡迎您們造訪白宮」，還笑著說「希望下次不要再等6年」。會後，川普與天皇並肩步出御所，他向媒體稱讚天皇是位「偉大的人」（Great Man）。

德仁天皇於2019年即位後，首位接見的外賓正是川普夫婦。早在2017年，川普首次訪日時，也曾拜會當時仍在位的明仁上皇與上皇后美智子。