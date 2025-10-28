高市早苗今首會川普　聚焦5500億美元投資、增加國防預算

▲日本首相高市早苗將於28日上午在東京與美國總統川普舉行首次面對面會談。（組圖／路透）



日本首相高市早苗將於28日上午在東京與美國總統川普（Donald Trump）舉行首次面對面會談，雙方將聚焦於5500億美元（約新台幣18.3兆元）的對美投資計畫、日本防衛力強化及貿易議題，高市也預計向川普說明，日本計畫今年度達到將防衛開支增加至GDP的2％目標。

綜合日媒報導，會談將於28日上午在東京舉行，高市表示，希望能在已故前首相安倍晉三奠定的基礎上，與川普建立信任關係，「讓日美同盟更加強固」。她稍早在社群平台X寫道，期待能與川普就「如何攜手強化偉大的日美同盟」展開深入對話。

川普則重申，他非常重視與日本的戰略合作，特別是在亞太地區情勢緊張之際，美日合作對維持區域穩定至關重要。美方官員指出，川普預定30日赴南韓與中國國家主席習近平會談，此行先與日本會面，意在展現亞洲盟友間的團結。

在經貿議題上，雙方將討論5500億美元的對美投融資細節。日本預計將投資於半導體、關鍵礦物及能源等領域，並同步簽署造船及先端技術合作備忘錄。日方也表達，將擴大購買美國液化天然氣（LNG）、大豆等農產品，甚至考慮採購美系皮卡車，以回應川普長期關切的對日貿易逆差問題。

Welcome to Japan, @realDonaldTrump!

Looking forward to seeing you tomorrow and having a fruitful discussion on how we can further strengthen our great Alliance.



高市早苗 (@takaichi_sanae) October 27, 2025

國防部分，高市預計向川普說明，日本計畫把防衛開支提前至今年度達到GDP的2％目標（原預計2027年達成），並預告明年將修訂安全保障三大文件，以展現日本「主動強化防衛」的決心。

不過，由於川普過去多次批評日本「在安全保障上白吃白喝」，外界預期他可能要求日本進一步增加防衛預算，或提高在日美軍駐留費用的分攤比例。

此外，雙方也將針對稀土與能源安全合作交換意見。隨著美中貿易摩擦升溫，日美將確認攜手確保重要礦物供應穩定。川普亦可能要求日本配合，停止進口俄羅斯能源產品，以展現對西方制裁的支持。

本次將是高市與川普首次面對面會談。兩人曾於25日互通電話，當時川普提到與安倍晉三的友誼，並稱「高市一定能做得非常出色」。高市也笑稱川普「非常爽朗、風趣」，並透露對方表示知道她是安倍「特別關心的政治人物」。