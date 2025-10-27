　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和川普唱反調？李在明談對美投資曝「未達共識」：認知有巨大落差

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明接受外媒專訪表示，韓美貿易與投資協議仍存在諸多分歧，包括3500億美元大規模投資的執行方式、金額與時間表，短期內恐難以達成全面協議。同時，他強調韓美同盟的重要性，並指出南韓在美中兩大國之間必需謹慎維持外交平衡。此外，李在明也談及北韓（朝鮮）與美國溝通對於南北韓關係穩定的重要性。

李在明接受《彭博社》專訪時指出，目前韓美在3500億美元對美投資方案仍未達成共識，涉及投資方式、金額分配、時間表，以及如何分擔損失與分紅等議題。他表示，「美國當然會追求自身利益最大化，但不應導致南韓承受毀滅性後果」，強調談判延遲並不等於失敗，韓方仍在耐心等待並調整細節，期望達成合理且雙方可接受的協議。

對於近期美國總統川普聲稱「貿易協議即將完成」，李在明則明顯保持慎重，指出韓美兩國在現況認知上存在差距，是否能於29日在慶州舉行美韓首腦會談前宣布達成協議仍不明朗。他提到，韓方相關官員已與美國商務部長盧特尼克進行會談，討論具體方案與執行細節。

▲▼南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間25日在白宮進行會談。（圖／路透）

▲南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間8月25日在白宮進行會談。（圖／路透）

李在明還談及今年9月美國喬治亞州現代汽車電池工廠約300多名韓籍勞工遭美國移民當局短暫拘禁事件，他表示，此類事件可能嚴重拖延美國工廠建設計畫，並對勞工及其家庭造成心理創傷，「這些勞工是受過高訓練的人才，遭受不合理待遇，對本人與家屬造成巨大衝擊」，李在明指出，韓方正與美方討論改善簽證制度，以避免類似情況再發生。

在國防安全議題，李在明強調南韓已做好自主防衛準備，將國防支出提高至GDP 占比3.5%，此舉主要是基於自我防衛需求，而非單純響應美方要求。他指出，駐韓美軍對半島和平與安全至關重要，但南韓無法單方面決定其部署。

他形容，南韓身處「兩塊磨石之間」，意指美中兩大國間的夾縫地位，強調南韓將持續重視與美國的同盟關係，同時謹慎管理對華關係，並以對話優先處理可能的衝突。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國移民局前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

李在明期盼北韓能與美國重啟對話，強調雙方溝通對於改善南北韓關係具有關鍵作用，「不必強迫自己先行行動，重點是實現韓半島（朝鮮半島）實質和平」。他指出，只要能落實實質和平，方式與程序可靈活調整。

此外，李在明也提到韓國銀行近期維持基準利率不變的決策，他認為這是正確選擇，以避免刺激已經過熱的房市。李在明指出，韓國面臨的房市「定時炸彈」問題與30年前日本房市泡沫崩潰後的情況相似，若持續下去，恐將引發廣泛的經濟及社會危機。

