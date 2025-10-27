熊出沒東京！秋田蔓延關東　專家警告「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今年熊患持續惡化，不僅東北地區頻傳攻擊事件，就連東京都住宅區也開始有居民目睹熊隻出沒。秋田縣已有民眾被熊隻咬傷、咬死，知事甚至緊急請求防衛省派遣自衛隊協助。專家指出，今年野生熊隻可能因食物短缺與氣候異常改變冬眠型態，部分個體甚至在冬季仍會活躍活動，恐讓災情延續至明年。

根據日媒《全日本新聞網》，東京電視台節目拍攝畫面顯示，位於東京都西部多摩地區的日之出町，其民宅後院出現一隻體長約1.5公尺的成年熊隻，牠靈巧地爬上柿子樹啃食果實，隔天又出現在100公尺外的住宅區。居民驚恐表示，「30年來第一次看到有熊出沒東京，現在都不敢打開後窗」。

節目團隊在8月底於當地架設多處紅外線攝影機，兩晚連續拍到熊覓食的畫面，證實熊已深入人類生活圈。

熊患最嚴重的秋田縣，近來更形緊張。25日晚間，秋田市住宅區出現熊蹤，距離市中心僅約2.5公里；10分鐘後，另一頭熊在幹線道路旁奔跑，警方連夜警戒。鹿角市還傳出一名80多歲婦人在自家院內遭熊攻擊、頭部重傷。秋田縣知事隨後在社群媒體上坦言，災情已超出地方政府可應付範圍，向中央政府建議派遣自衛隊。

位於北關東的群馬縣同樣陷入危機！光是9月以來至少5人遭熊襲擊。當地獵友會捕獲的熊身長約1.1公尺，仍屬年輕個體。被襲的76歲婦人回憶，「只覺得頭被重擊，整個人血流滿面，背部和臀部縫了15針」，所幸撿回一命。山形縣小國町甚至傳出有熊闖入養禽場襲擊雛鳥，居民人心惶惶。

這波熊出沒的異常現象，專家研判與食物不足與氣候變遷有關。岩手大學副教授山內貴義指出，今年秋天山區橡實欠收，熊難以在入冬前囤積足夠脂肪，加上牠們已習慣覓食如農作物、垃圾或家畜飼料等人類作物，導致部分個體在冬季仍無法冬眠，「牠們會在原本該冬眠的時間持續活動。」他警告，這種行為恐成為新常態。

觀察發現，熊特別偏好人類住宅周邊的柿子樹。柿子成熟期長，加上果實掉落後在積雪覆蓋下能長期保存，相當於天然冷藏庫，讓熊即使在冬天也能覓食。山內貴義強調，「若居民不食用這些果樹，應儘早採收或砍除，以免成為熊隻出沒的誘因。」

他也提醒，過去人們能在冬季暫時迎來「熊出沒空窗期」，如今隨著冬眠期縮短，「連冬天都不再安全」。

報導形容，如今熊害已非單純野生動物問題，而是「接近災害」的社會危機。