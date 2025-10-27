想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」　恐因北韓外務相訪俄撲空　

▲美國總統川普、北韓領導人金正恩過去曾在板門店會晤。（資料照／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普展開亞洲出訪行程，預計29至30日前往南韓出席亞太經合會（APEC）。川普27日啟程飛往日本時在空軍一號上表示，「如果金正恩想見我，我非常樂意見面」，再度表達對北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的會晤意願。不過，北韓外務相崔善姬正出訪俄羅斯與白俄羅斯外界推測這次「川金會」成真機率恐不高。

根據《法新社》、《共同社》，川普27日在專機空軍一號上再度傳達對於會晤金正恩的熱誠，「若金正恩有意會面，我也願意」，並指出自己隨時敞開對話之門。他強調，2019年在板門店軍事緩衝區（DMZ）會見金正恩後，兩人一直保持一定程度的互動。對此，外界普遍關注他是否會再次與金正恩進行「突襲式」會晤。

據悉，川普24日展開亞洲出訪行程時，便多次在專機空軍一號透露，「我想見金正恩」，並稱北韓在某種程度上是擁有核武的國家，被外界認為是否承認北韓擁核國的地位。

不過，北韓官媒《朝中社》卻指出，崔善姬應俄羅斯與白俄羅斯政府邀請，於26至28日出訪俄羅斯，之後將前往白俄羅斯。俄羅斯外交部表示，崔善姬此行將與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談，討論雙邊關係與國際議題，是她繼去年11月訪問莫斯科、受俄國總統普丁接見後，再度踏上俄羅斯。

▲北韓外務相崔善姬26日從平壤順安國際機場離開。（圖／達志影像）

根據南韓《韓聯社》，在川普停留南韓期間（29至30日），身為北韓外務相的崔善姬人不在平壤，使北韓外交高層團隊出現「空窗期」，因此外界普遍認為川金會實現的可能性明顯降低。南韓統一部官員也對此表示，目前並無跡象顯示雙方已進入具體協調階段。

儘管如此，南韓政府仍認為APEC期間是促成北韓與美國雙方互動的重要契機，而南韓更發現，近期北韓在板門店一帶似乎出現異動，包括打掃、除草、修剪樹枝等，被懷疑可能為川金會做事前準備。不過，南韓統一部研判，清掃行為屬於例行作業。