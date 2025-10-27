　
國際

快訊／川普專機抵達日本羽田機場　預計晚間會晤德仁天皇

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普抵達日本，正式展開3天2夜的訪日行程！川普搭乘專機空軍一號離開馬來西亞，稍早已經降落日本羽田機場，是今年1月重返白宮以來的首次訪日，預計今（27）日晚間將前往皇居與日本天皇德仁會晤，明（28）日將與日本首相高市早苗進行首次會談。

根據《日本放送協會》，川普繼續走訪亞洲行程，於台灣時間27日上午10時搭乘專機空軍一號離開馬來西亞，並於日本時間27日下午5時左右（台灣時間下午4時）抵達日本羽田機場，現場由日本內閣官房長官木原稔、日本駐美大使山田重夫迎接，並再度搭上海軍陸戰隊一號直升機（Marine 1）離開。

川普搭乘Marine 1抵達位於東京都港軍的美軍基地「赤坂新聞中心」後，搭乘懸掛美國國旗的黑色專用座車前往皇居，預計稍後將由日本天皇德仁接見。

針對此次川普訪日，警視廳在美國駐日大使館、皇居周邊部署1.8萬名警力，且針對首都高速公路等重要路段實施交通管制，防範暗殺與恐攻。

▼空軍一號降落日本羽田機場。（圖／翻攝自X）

▲▼空軍一號降落日本羽田機場。（圖／翻攝自X）

▲▼美國總統川普27日下午抵達羽田機場，走下專機空軍一號。（圖／路透）

▲美國總統川普27日下午抵達羽田機場，走下專機空軍一號。（圖／路透）

川普將於28日上午前往位於東京都港區的迎賓館赤坂離宮，與高市早苗進行兩人上任以來的首場會談，並出席午宴。隨後，川普、高市早苗將共同搭乘美國總統專用直升機，飛往位於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，在現場進行演說，該基地為美國海軍航空母艦唯一一座位於海外的母港。

另外，川普將於28日下午出席與日本財經界人士的晚宴，並預計29日離開日本、飛往南韓。至於同樣出訪馬來西亞的高市早苗，則於27日上午返抵東京。

▲▼日本在位於東京都港區的美國駐日大使館等處部署1.8萬名警力高度戒備。（圖／路透）

▲日本在位於東京都港區的美國駐日大使館等處部署1.8萬名警力高度戒備。（圖／路透）

據悉，隨著被稱為「女版安倍」的高市早苗就任日本首相，川普24日便高度評價高市早苗，認為未來雙方將建立高度互信的關係，雙方也於26日在馬來西亞透過電話進行溝通，兩人提及前首相安倍晉三的往事，而高市早苗也向川普掛心安倍遺孀安倍昭惠一事致謝，感念美日兩國間深厚的友誼。

報導提到，自從上一次於2019年6月前往大阪出席二十大工業國（G20）峰會後，此次是川普第4次訪日。2019年（令和元年），川普也曾以國賓身分訪日，是德仁繼位日本天皇以來第一位接見的外國元首；而2017年（平成29年），川普也曾訪日，受到上皇明仁、上皇后美智子接見。

