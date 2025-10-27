　
國際

韓男大生遇詐騙遭電虐慘死　柬埔寨總理「向南韓道歉」！

▲▼南韓總統李在明27日與柬埔寨總理洪馬內在吉隆坡進行會談。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明27日與柬埔寨總理洪馬內在吉隆坡進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓22歲朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐打電擊致死，引發南韓社會強烈關注。南韓總統李在明今（27）日在馬來西亞吉隆坡出席東協（ASEAN）峰會，與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）進行會談。洪馬內針對此案表達深切慰問與道歉，承諾雙方將從11月起正式啟動「韓國人專責小組，加強合作打擊跨國詐騙與綁架犯罪。

根據《韓聯社》，這場會談在馬來西亞首都吉隆坡市中心某飯店內舉行，外界普遍關注焦點皆集中在近期柬埔寨境內韓國人遭誘拐、囚禁及被迫參與網路詐騙等連環案。洪馬內在會中向李在明提到，「最近一名韓國大學生喪生的不幸事件，讓我深感悲痛，向南韓人民致上最誠摯的慰問。」

他強調，柬埔寨警方已迅速展開調查並逮捕嫌犯，正與南韓警方合作追查幕後相關人員。

洪馬內指出，跨境詐騙並非單一國家可以獨自解決的問題，「我並不想指責任何一方，但這是區域內各國都必須共同努力面對的挑戰。」他表示，柬埔寨政府將打擊跨國犯罪列為優先課題，並持續與駐柬韓僑及企業代表保持密切聯繫，傾聽他們對治安的憂慮。

李在明則回應說，南韓國內因連續發生「東南亞詐騙陷阱」案件，社會情緒極為敏感，對於柬方積極處理並照顧南韓公民的態度，政府與民眾都深表感謝。他強調，期待兩國合作能成為防堵跨國詐騙的新典範。

▲▼朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死，在經過驗屍並火化，終於在死後74天返抵南韓仁川國際機場。（圖／VCG）

▲朴姓男大生在柬埔寨遭詐騙集團虐死，在經過驗屍並火化，終於在死後74天返抵南韓仁川國際機場。（圖／VCG）

南韓總統辦公室發言人姜由楨會後在記者會上說明，雙方已同意從11月起正式啟動「韓國人專案小組」，由韓柬兩國警方共同調查涉及韓國人的相關詐騙犯罪案件，目前正就南韓派遣警力規模與具體運作方式進行最後協商。

洪馬內在會中提到，近年柬埔寨政府持續加強取締詐騙與非法拘禁行為，治安情勢有顯著改善。對此，李在明回應，將以治安改善與專案小組啟動為契機，指示外交部檢討是否可下調柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）等部分地區的旅遊警示。

另外，韓柬兩國領導人亦討論未來雙邊合作方向。李在明表示，南韓與柬埔寨在歷史經驗上有相似之處，韓方願以自身發展模式協助柬埔寨經濟與社會建設，推動關係邁向新階段。洪馬內則感謝南韓長期以來在投資、觀光與勞動力交流上的支持，並希望在國防安全層面持續強化合作。

關鍵字：

南韓李在明柬埔寨洪馬內詐騙集團金邊

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

