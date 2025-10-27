川普大讚好品味！　高市早苗擬買「福特皮卡車」拉近關係

▲ 川普明將與高市早苗舉行會談。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普將於27日下午飛抵東京，28日與甫上任的日本首位女首相高市早苗舉行會談。日媒披露，高市可能藉由採購福特（Ford）F-150皮卡車隊的象徵性舉措，拉近與川普的關係，以緩解雙邊貿易緊張局勢。

《日本經濟新聞》報導，高市可能安排在川普能看見的地點展示福特F-150。日本政府正考慮進口這款皮卡車，供國土交通省用於道路與基礎設施檢查，不過也有人擔心F-150車體過大，在日本狹窄街道上可能造成塞車。福特公司發言對此則未回應置評請求。

川普搭乘空軍一號飛往亞洲時，在機上聽聞此構想時立即表達讚賞，對記者表示，「她很有品味，那輛卡車很不錯。」

兩人25日在川普飛行途中進行電話會談，高市特別強調自己是已故前首相安倍晉三的徒弟，並稱讚川普促成加薩停火協議。高市會後透露，「我覺得川普是個非常開朗、有趣的人，他記得我是安倍前首相非常重視的政治人物。」

《美聯社》指出，這場會談對剛就任一周、領導脆弱聯合政府的高市而言是重大外交考驗。日方正評估購買更多美國大豆、液化天然氣及汽車的可能性，而對川普而言，福特皮卡車出現在東京街道將代表一場勝利。

川普政府長期不滿美國汽車被排除在豐田（Toyota）、本田（Honda）、日產（Nissan）、五十鈴（Isuzu）、三菱（Mitsubishi）與SUBARU為主的市場以外，商務部長盧特尼克9月接受CNBC訪問時才稱，日本不願購買美國汽車，是因雪佛蘭（Chevrolet）在日本黑幫之間很受歡迎。

針對貿易議題，日本前政府9月同意對美投資5500億美元，促使川普將原定25%的日本商品進口關稅降至15%，但日方希望這些投資能惠及日本供應商與承包商。

川普訪日後將於30日在南韓與中國領導人習近平會面，專家認為，強化美日關係將有助川普在中美會談中取得更強談判籌碼。