生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美日韓8國影視製作大咖集結！張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3女神對談

▲▼「2025創意內容大會（TCCF）」即將於11月4日至7日舉行。（圖／文策院提供）

▲「2025創意內容大會（TCCF）」即將於11月4日至7日舉行。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

文化內容策進院（文策院）將主辦「2025創意內容大會（TCCF）」，集結美、日、韓、泰、法等8國內容產業專家，包括韓國《Moving異能》製作公司執行長沈世潤等國際講者；同時張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3位女星同台對談，將從演員、作家、製作人的多重視角出發，分享角色詮釋、性別觀察、內容製作經驗。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞將以演員、作家等多重身份，與張鈞甯、柯佳嬿同台對談。（圖／鏡文學提供）

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於11月4日至7日在南港展覽館二館7樓登場，今年「FORUM 國際論壇」以「超越想像的進化（Evolve Beyond Imagination）」 為主題，集結來自日、韓、泰、法、美、越、馬、星等國等8國，超過25位國際級講者、產業專家，，帶來12場講座與對談，共探全球影視內容產業脈動。

論壇中的重磅場次，艾美獎與金球獎得主、前奧斯卡華裔主席楊燕子將親來台，分享亞洲內容進入北美影視市場的第一手觀察，從文化及語言挑戰、國際合作模式、市場趨勢，分享豐富的影視實戰經驗，提供台灣業者寶貴的產業洞察。

另金鐘60年，邀請三立副總陳啓超、製作人湯宗霖、編劇杜政哲對談，論壇以「轉型與再定位」為核心，從產業策略、節目內容變革，到戲劇創作挑戰多角度切入，談論台灣電視產業在新媒體浪潮下的發展契機，解析新商業模式，如何推動創意與競爭力。

隨著AI技術迅速發展，視覺特效產業正經歷重大變革。今年剛獲得第97屆奧斯卡技術與科學獎、好萊塢知名視覺特效公司Wētā FX 技術長Kimball Thurston，將揭示從傳統特效到AI驅動製程的演進，並分享場景生成、即時引擎、動作捕捉等最新應用，探討AI 如何重新定義全球特效競爭力。

▲《MOVING異能》製作公司Mr. Romance 執行長沈世潤將來台對談。（圖／Disney+提供）

至於許多人關心的「韓國內容」風靡世界的訣竅，將由來自韓國《Moving異能》製作公司Mr. Romance 執行長沈世潤、A+E Global Media 韓國資深副總裁暨總經理蘇榮宣，針對內容文本投資與全球化策略，共同剖析從文本選題、內容投資、國際平台合作策略的關鍵實務，分享影視作品如何走向全球市場。

此外，看好東南亞影視崛起，泰國在OTT平台驅動下，成為戲劇國際化的重要基地。來自泰國的MPA 執行總監Vivek Couto 帶來第一手產業洞察，說明台灣製片人如何結合泰國成熟的製片基礎設施、旺盛內容需求，開創國際合製的新契機。

而來自越南的FPT Play、泰國TrueID、馬來西亞 Astro 等當地OTT 娛樂平台代表，將齊聚台北，帶來第一線市場觀點，將公開內容採購策略、文化市場考量，以及台灣影視進入東南亞的關鍵機會。

日本影視巨播由知名的晨間劇《紅豆麵包》（あんぱん）製作人倉崎憲、大河劇《致光之君》（光る君へ）製作人內田由紀，還有執筆大河劇《直衝青天》（青天を衝け）、晨間劇《阿淺來了》（あさが来た）的編劇大森美香，首度來台對談，剖析「大河劇」與「晨間劇」的製作經驗，談及如何在史實與戲劇之間進行創作轉化，以創新手法延續歷史題材的時代魅力。

▲《化外之醫》張鈞甯將分享角色詮釋、性別觀察等經驗。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

論壇活動中最星光的一場，邀請主演《化外之醫》、《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》等實力派演員張鈞甯、柯佳嬿、林予晞，3位女星同台對談，將從演員、作家與製作人的多重視角出發，分享角色詮釋、性別觀察、內容製作的經驗，並以真實經驗分享女性力量如何突破框架，開創多元而有力的影視敘事。

「FORUM 國際論壇」將於 11月4日至11月7日舉行，對內容產業有興趣，想搶先掌握國際影視趨勢、洞悉產業脈動可把握，更多場次介紹、報名資訊，可至TCCF官方網站，即日起至10月29日受理，名額有限，額滿為止。

10/25 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，結合亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，多達35部國內外VR作品，包括多人互動VR《鐵達尼：往日回聲》可深度體驗歷史性海難的各個時刻；還有《電流下我記得》體驗化身為跨性別者，接受電流矯正治療的經歷。

文策院曝台灣內容產業「關鍵風險」　未來積極商業化

文策院曝台灣內容產業「關鍵風險」　未來積極商業化

！南市府攜手文策院打造「南方引擎」

！南市府攜手文策院打造「南方引擎」

《零日攻擊》補助惹議！文創預算凍結7500萬

《零日攻擊》補助惹議！文創預算凍結7500萬

Netflix與文策院攜手推出編劇室工作坊　助力台灣影視邁向國際

Netflix與文策院攜手推出編劇室工作坊　助力台灣影視邁向國際

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

