美日韓8國影視製作大咖集結！張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3女神對談

文化內容策進院（文策院）將主辦「2025創意內容大會（TCCF）」，集結美、日、韓、泰、法等8國內容產業專家，包括韓國《Moving異能》製作公司執行長沈世潤等國際講者；同時張鈞甯、柯佳嬿、林予晞3位女星同台對談，將從演員、作家、製作人的多重視角出發，分享角色詮釋、性別觀察、內容製作經驗。

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於11月4日至7日在南港展覽館二館7樓登場，今年「FORUM 國際論壇」以「超越想像的進化（Evolve Beyond Imagination）」 為主題，集結來自日、韓、泰、法、美、越、馬、星等國等8國，超過25位國際級講者、產業專家，，帶來12場講座與對談，共探全球影視內容產業脈動。

論壇中的重磅場次，艾美獎與金球獎得主、前奧斯卡華裔主席楊燕子將親來台，分享亞洲內容進入北美影視市場的第一手觀察，從文化及語言挑戰、國際合作模式、市場趨勢，分享豐富的影視實戰經驗，提供台灣業者寶貴的產業洞察。

另金鐘60年，邀請三立副總陳啓超、製作人湯宗霖、編劇杜政哲對談，論壇以「轉型與再定位」為核心，從產業策略、節目內容變革，到戲劇創作挑戰多角度切入，談論台灣電視產業在新媒體浪潮下的發展契機，解析新商業模式，如何推動創意與競爭力。

隨著AI技術迅速發展，視覺特效產業正經歷重大變革。今年剛獲得第97屆奧斯卡技術與科學獎、好萊塢知名視覺特效公司Wētā FX 技術長Kimball Thurston，將揭示從傳統特效到AI驅動製程的演進，並分享場景生成、即時引擎、動作捕捉等最新應用，探討AI 如何重新定義全球特效競爭力。

至於許多人關心的「韓國內容」風靡世界的訣竅，將由來自韓國《Moving異能》製作公司Mr. Romance 執行長沈世潤、A+E Global Media 韓國資深副總裁暨總經理蘇榮宣，針對內容文本投資與全球化策略，共同剖析從文本選題、內容投資、國際平台合作策略的關鍵實務，分享影視作品如何走向全球市場。

此外，看好東南亞影視崛起，泰國在OTT平台驅動下，成為戲劇國際化的重要基地。來自泰國的MPA 執行總監Vivek Couto 帶來第一手產業洞察，說明台灣製片人如何結合泰國成熟的製片基礎設施、旺盛內容需求，開創國際合製的新契機。

而來自越南的FPT Play、泰國TrueID、馬來西亞 Astro 等當地OTT 娛樂平台代表，將齊聚台北，帶來第一線市場觀點，將公開內容採購策略、文化市場考量，以及台灣影視進入東南亞的關鍵機會。

日本影視巨播由知名的晨間劇《紅豆麵包》（あんぱん）製作人倉崎憲、大河劇《致光之君》（光る君へ）製作人內田由紀，還有執筆大河劇《直衝青天》（青天を衝け）、晨間劇《阿淺來了》（あさが来た）的編劇大森美香，首度來台對談，剖析「大河劇」與「晨間劇」的製作經驗，談及如何在史實與戲劇之間進行創作轉化，以創新手法延續歷史題材的時代魅力。

論壇活動中最星光的一場，邀請主演《化外之醫》、《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》等實力派演員張鈞甯、柯佳嬿、林予晞，3位女星同台對談，將從演員、作家與製作人的多重視角出發，分享角色詮釋、性別觀察、內容製作的經驗，並以真實經驗分享女性力量如何突破框架，開創多元而有力的影視敘事。

「FORUM 國際論壇」將於 11月4日至11月7日舉行，對內容產業有興趣，想搶先掌握國際影視趨勢、洞悉產業脈動可把握，更多場次介紹、報名資訊，可至TCCF官方網站，即日起至10月29日受理，名額有限，額滿為止。