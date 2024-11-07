Netflix與文策院攜手推出編劇室工作坊　助力台灣影視創作者邁向國際舞台、推動台灣影視產業

▲「NETFLIX x TAICCA 影集編劇：編劇室實驗工作坊」圓滿落幕，講師與學員共同合影。（圖／Netflix，下同）

生活中心／綜合報導

Netflix與文化內容策進院（TAICCA）攜手舉辦的「NETFLIX x TAICCA影集編劇：編劇室實驗工作坊」上週末（11月3日）圓滿落幕，作為Netflix創意產業平等基金（Netflix Fund for Creative Equity）首次在台灣舉辦的實體工作坊，旨在提升台灣影視編劇、製片及創作者的專業能力，為台灣影視產業注入國際化的創意資源。本次工作坊為期六週共八堂課，吸引了40位影視創作者參加，透過實務課程與國際影視產業專家的分享，讓學員掌握到創意發想的脈絡，以及更為精湛的編劇技巧。

此次工作坊匯集了來自國內外資深影視從業人員作為講師，包括編導徐瑞良（《誰是被害者》、《黑潮之下》）、劇作家同時也是《人選之人 - 造浪者》編劇簡莉穎、演員傅孟柏和李沐、國際知名編劇與製作人Joe Peracchio及Trey Callaway、Netflix國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福·麥克Chris Mack（《命運寫手》、《布魯克林趴趴走》），以及Netflix華語內容總監黃怡玫Maya Huang（《孤味》、《西小河的夏天》）。經驗豐富的創作講師帶領學員進行深入的角色塑造、劇情結構分析及編劇室實務操作，分享了如何透過編劇室系統打造強而有力的故事脈絡和角色旅程，而演員講師也以角色出發，實際分析從文本到演出的過程。

課程從基礎的故事靈魂探索，到節目統籌的全局視野，涵蓋了影視創作中從開發、塑形、整合到提案呈現的各個環節，讓學員能夠從中吸收國際標準的創作模式，並將這些知識應用於實際影視創作中。參與者透過多次分組創作討論及回饋，獲得了大量的實務經驗，並逐步完善各自的劇本創作。

Netflix華語內容總監黃怡玫Maya Huang表示：「這次Netflix與文策院合作舉辦編劇室工作坊，最大的目標是透過國內外的影視專家的經驗分享與現場問答，促進台灣影視人才與國際間的交流。透過這次的編劇室工作坊，我們看到了學員們無限的創意、才華與熱情，也希望此課程能為他們的創作旅程帶來全新的視角，並激發他們創作更多讓全球觀眾喜愛的台灣影視作品。」本次的特別講師，Netflix國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福·麥克Chris Mack則在講座上分享編劇室於好萊塢影視產業中運作的實際情況，以自身閱歷為出發點，向學員們清晰展示編劇室裡的合作方式，並強調編劇室裡發言自由的重要性：「創意在於打破常規，好的編劇內容經常來自於日常的觀察、研究和靈感，允許創意自由流動。因此我們必須確保每個人在編劇室裡都能很自在地把這些東西拋出來，也強調打破既有模式是釋放真正創意的關鍵。」

文策院董事長蔡嘉駿表示，這次文策院與Netflix 合作，共同舉辦編劇室工作坊，除了借重專業國際講師及製作人的指導和分享，學員也在數週內進行實際演練以提升專業技巧，希望學員們未來持續在產業裡發光發熱並接軌國際市場。

編導徐瑞良，同時也是本次工作坊學員的導師，則分享：「在團隊合作中，建立共同的語言與系統至關重要。這次Netflix與文策院的工作坊讓台灣的創作者有機會與國際資深影視創作者交流，並從實務中內化應用。相當期待台灣影視的未來能走出一片新風貌。」

南加州大學教授及Netflix影集編劇顧問喬·佩拉基奧 (Joe Peracchio) 也對學員分享「編劇室的實務：打開全季視野，描繪一部劇的宇宙」，為現場學員帶來編劇室的實務概念。國際知名編劇及節目製作人特雷·卡拉威 (Trey Callaway) 也在工作坊中分享節目統籌工作實務，除了需要協助團隊建立編劇室，更需要有效管控時間。更在最後一堂工作坊中，學員們透過提案分享「編劇室」方法改寫劇本，而特雷·卡拉威也給予許多正向回饋，展現六週的課程成果。

▲Netflix華語內容總監黃怡玫Maya Huang於工作坊中與影視創作者互相交流編劇概念。

本次工作坊不僅加深了台灣創作者與國際影視專家的連結，更提升了台灣編劇及製片人才在國際市場的競爭力。Netflix與文策院藉由本次合作，實際為台灣創作者提供一個學習與交流的平台，並幫助他們將創意與技術帶入全球市場。透過工作坊的實際培訓與演練，提升創作者們的技術能力，讓台灣影視作品具備更高的國際競爭力。

執行製作人曾馨儀（《今夜一起為愛鼓掌》）分享：「藉由本次工作坊，能重新喚起基本工具與方法的應用，如編劇室或是Story Circle的概念，以概念加上現場實際執行經驗，對於與不同夥伴溝通會產生許多加乘的正面影響！」

導演和編劇張凡夕在參與完本次工作坊也提到：「很感謝本次Netflix與文策院邀請許多國際的影視專家，分享美劇以及許多經典作品的成功要素與劇本結構。但最重要的是實際從業人員如何應用成功方程式，與自身的作品產生連結。」

「這次工作坊分享了一個很重要的概念：『編劇室』的運作，對於台灣影視產業界來說是一個創新也是一個能積極嘗試的方向。另外，藉由本次工作坊，能與不同背景的人相互交流，找到共同創作的語言，是本次工作坊最珍貴的一件事！」學員之一的彼此影業開發製作周聖絜如此說道。

未來，Netflix創意產業平等基金將持續致力於支持台灣影視產業的發展，並透過一系列的創意合作計劃，讓更多國際觀眾能夠享受來自台灣的精彩故事。

▲Netflix國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福·麥克Chris Mack分享編劇室實務，如製作人開發與提案技巧，提升學員實戰演練知識。