文策院曝台灣內容產業「關鍵風險」　未來3年持續累積邁向商業化

韓國靠文化內容產業「翻身」，K-POP更成為全球流行指標；而台灣文化內容策進院近年也大舉以多重策略，扶植我國發展文化產業。不過文策院新任院長王敏惠提到，國內的內容產業多屬微型結構，且產品多半為「單一獨特性」，因此難以累積，這是一大風險，未來3年將持續輔導產業不斷練習、累積，邁向商業化。

文化內容策進院（文策院）新任院長王敏惠上任後，今（25日）首度與媒體會面，公開說明未來工作方向，文策院董事長王時思也一同出席。王敏惠強調，將運用自己多年財務與文化投資經驗，在未來3年推動產業「產業化、國際化、規模化」，並讓投資決策更靈活、更貼近市場需求。

王敏惠表示，台灣內容產業多屬中小型業者，作品大多以專案為單位，具有單一獨特性，因此難以累積持續效益，這正是風險所在。

她說明，產業需要不斷練習與累積，不可能第一次就端出能登上國際的作品，韓國也是如此走過來。因此文策院將持續透過投資、輔導與資源連結，幫助業者逐步走向商業化。

對於外界關注近期文策院投資成效不佳，甚至統計虧損多達2億元的問題，王敏惠回應，投資除了看回報，更重要的是扶植產業體質，讓業者在過程中學習商業思維與市場規則。

文策院董事長王時思也補充，文策院投資的意義，不僅是財務獲利，而是給予業者嘗試與磨練的機會，讓台灣文化內容產業更豐沛，帶動整體產業往更健全的方向發展。

在「國際化」部分，王敏惠指出，文策院將持續推動國際合資合製、拓展國際通路，並從單點資源支持，擴展到系統性的合作鏈結。同時也會協助業者健全財務結構，鼓勵以股權方式募資，強化營運韌性，讓企業具備長期發展的基礎。

她強調，文策院的角色是連結政策與產業，補足發展缺口，協助台灣內容業者不僅能創作，也能在國際市場上站穩腳步，幫助內容產業走得更穩更好。