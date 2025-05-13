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政策力挺影視南漂！　南市府攜手文策院打造「南方引擎」

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南影視發展再升級！台南市政府與文化內容策進院（簡稱文策院）12日正式簽署合作備忘錄，雙方將整閤中央與地方資源，從影視投資補助、國際拓展、文化科技應用等面向全力推動內容產業，共同打造南台灣影視內容產業新基地，讓「岸內影視基地」成為台灣文化創意輸出的新引擎。

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

記者會由台南市長黃偉哲與文策院董事長蔡嘉駿共同主持，兩人現場簽署合作備忘錄，象徵文策院與台南市政府攜手合作、啟動「1＋1大於2」的文化加速器。黃偉哲表示，感謝文策院挹注中央資源，未來在影視拍攝、數位科技、流行音樂等領域，都希望將台南在地文化轉化為具國際影響力的作品。

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

文策院長期耕耘文化內容領域，從影視、音樂、動漫、設計到出版、遊戲，推動創作開發、投資媒合與海外拓展，致力讓台灣好內容被世界看見。蔡嘉駿指出，這次與台南合作，不僅是資源整合，更是產業串連，目標在於打造南部為文化內容產業的重鎮，讓創意紮根地方、放眼全球。

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

合作項目中，特別強調「岸內影視基地」的重要戰略地位。未來將吸引國內外企業與在地新創團隊，進駐基地進行劇本開發、展演拍攝，透過商業曝光與投資媒合，活化在地資源。文策院也將積極推動具國際市場潛力的作品輸出海外，強化台灣影視內容的國際競爭力。

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，岸內影視基地的發展不僅帶動台南文化能量，也間接推動地方經濟，包括餐飲、住宿、交通等產業均受惠，展現文化產業的乘數效應。台南文化底蘊深厚，是發展內容產業的最佳基地，未來也會持續支援更多文化創作者紮根南方，發光世界。

▲台南市府與文策院簽署合作備忘錄，聯手打造南部文化內容產業新引擎。（記者林東良翻攝，下同）

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