《零日攻擊》補助惹議！文創預算討論僵持1小時　凍結7500萬

▲《零日攻擊》故事在架空背景下，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況。（資料照／零日文創提供）

記者林育綾／台北報導

立法院今（16日）召開教育及文化委員會，審查114年度文化部及所屬單位預算案，然而預計2025年播出的台劇《零日攻擊》又掀起熱議，也影響在場立委針對「文化創意產業發展業務」預算凍結額度激烈討論，經過1個多小時後，決議凍結7500萬元，待文化部提出書面報告後可解凍。

立法院今日進行教育及文化委員會，審查114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，不過在討論到第4目「文化創意產業發展業務」時，台劇《零日攻擊》再度引發熱議。

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由於《零日攻擊》發行公司包括零日文創股份有限公司、文策院、中華電信等，而文策院也執行國發基金投資文化內容產業。在文化部「文化創意產業發展業務」中，也有預算補助文策院。

立委葛如鈞等人提出，並不是針對《零日攻擊》的題材內容，而是該片發行商「零日文創股份有限公司」是一間剛成立的新創公司，沒有任何作品和背景，「為何能得到這麼多政府資源，集三千寵愛於一身？」

文化部長李遠、文策院董事蔡嘉駿說明，有不少戲劇或電影作品，可能是多個公司集資，會為此開設「項目公司」，也會直接將公司命名跟片名相同，戲拍完、結案後才會解散。

至於拍片預算，李遠也說《零日攻擊》 有10集、10個故事，其實是規模達到3億元的題材，但才領2億多元的投資和預算，已經算很少了，這也是給影視人新的機會。

不過葛如鈞堅持，這不是單純片商公司集資，而是涉及政府投資，不應開此先例。立委吳沛憶則說，《零日攻擊》是由國發基金通過投資補助的個案，而今天是討論文化部的預算，不應該在此影響討論這麼久。

吳沛憶也提出，文創產業通常是錢到位，才能往前走，因此擔心就算是凍結預算，而不是刪除，但很多藝文工作者沒辦法拿到錢時，前進就會受阻，希望不要凍結太多，影響國家文化發展。文化部次長王時思也說，文策院有許多在國際文化發展的既定排程，希望凍結額度不要太高，影響已通過的排程和計劃案。

總召委萬美玲最後表示，綜合各委員意見，第4目「文化創意產業發展業務」原列37億6439萬4千元，統一凍結7500萬元，讓文化部有空間去做調整，也不至於影響既有的排程。