「最大XR影展」駁二登場！體驗鐵達尼撞冰山、跨性別被電流矯正

▲「2025 TTXC台灣文化科技大會」開跑，其中XR影展作品，多人互動VR《鐵達尼：往日回聲》可深度體驗海難。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，結合亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，多達35部國內外VR作品，包括可以多人互動的VR《鐵達尼：往日回聲》，能深度體驗歷史性海難的各個時刻；還有《電流下我記得》體驗化身為一位跨性別者，接受「電流矯正治療」的經歷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」集結35部國際作品。（圖／記者林育綾攝）



「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，規劃兩大展區，包括文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」，還有亞洲最大XR（延展實境）影展「XR DREAMLAND」，另串聯超過30場國際研討會、提案大會、產業交流活動。

▲位在駁二P3倉庫的「XR DREAMLAND」是亞洲規模最大XR影展，展出35部國際作品。（圖／記者林育綾攝）



●亞洲規模最大XR影展

其中亞洲規模最大XR影展「XR DREAMLAND」位在駁二P3倉庫，展出35部國際作品。像是《鐵達尼：往日回聲》(Titanic: Echoes from the Past)，由法國Small Creative製作，製作人為文森‧古特曼(Vincent Gautman)，首度在台灣展映，屬於大型多人互動式VR沉浸體驗。

▲《鐵達尼：往日回聲》可多人體驗，觀眾透過VR，化身為1912年登上鐵達尼號的乘客。（圖／記者林育綾攝）

●VR體驗鐵達尼號海難

在《鐵達尼：往日回聲》，觀眾可以化身為1912年登上鐵達尼號的乘客，跟隨AI導遊，深度體驗這場歷史性海難的各個時刻，包括重現階梯舞會、撞擊冰山等知名場景，最後還潛入3800公尺深海，近距離探索鐵達尼號殘骸。

觀眾可以在沉浸式VR空間自由走動，最震撼的片段是撞擊冰山，參加者能親身走到船橋或甲板，感受船身劇烈搖晃與噪音，帶來的危機感。

有參加者稱讚，AI導覽員解說的知識豐富，能了解乘客間真實故事，也能發現許多細節，像是寵物狗、第三艙乘客互動，具有娛樂與教育意義，「感動到想再玩一次」；但也有人希望情節能更長、更細膩，或增加角色設定，如船員、華裔乘客事蹟細節等。

▲《電流下我記得》體驗者要穿觸覺背心與手套，並被綁在「電椅」上，體驗跨性別者被「矯正治療」的過程。（圖／記者林育綾攝）

●電流體驗「跨性別者被矯正」

另外《電流下我記得》(In the Current of Being) 是一部由美國導演卡麥隆‧科斯托波洛斯 (Cameron Kostopoulos) 創作的國際獲獎XR沉浸體驗作品，讓觀眾化身為一位真實的跨性別人物——卡洛琳‧默瑟（Carolyn Mercer），體驗她的人生經歷。

卡洛琳‧默瑟出生為生理男性，同時為左撇子，但她始終認為自己是女性，無奈她的生長環境不接受「跨性別者」的存在，不但認為這需要矯正，「左撇子」還被認定是「邪惡」的象徵。

因此卡洛琳被迫接受「治療」，過程中不斷遭受電擊，也造成身心上的創傷。透過她的獨白，感受她的痛苦、恐懼、不平、無力、憤怒，加上自我厭惡的後遺症，並對「非人道治療」、「身體自主」、「性別自我認同」等議題產生反思。

參與的體驗者，需要配戴觸覺背心、手套，導演透過XR和觸覺技術，讓觀眾同步感受主角的心跳、呼吸、身體顫抖，以及生命的韌性。這種感官同步身心連結（如心跳同步現象），是理解他人、建立共感的核心，此作在2025年「SXSW西南偏南影展」首映時，獲得沉浸式影響力獎，也入選坎城、翠貝卡等國際重要影展。

​過去有體驗者表示，真實的觸覺互動，可帶來高度同理與心理震撼，感受到主角經歷的恐懼、頑強與蛻變。也有人認為，劇情雖然沉重，但敘事流暢，適合想認識社會議題、尋找全新感官體驗的XR新手。

▲亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」可體驗許多國際擴增實境作品。（圖／記者林育綾攝）

●集結35部國際作品

其他作品還有由蒂妲史雲頓旁白的混合實境MR作品《失控生存遊戲》，以及日本經典動畫宇宙延伸的《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》90分鐘完整VR互動體驗。

▲「三麗鷗虛擬音樂祭」推出5個 VRChat 音樂會節目，獨家免費體驗。（圖／記者林育綾攝）

另有延續去年受熱烈迴響的「三麗鷗虛擬音樂祭」，今年也推出5個VRChat 音樂會節目，獨家提供免費體驗。高雄市電影館與歷史博物館亦攜手推出《玉山守護者》VR特展，則帶領觀眾走入人類學家森丑之助與台灣山林的歷史現場，透過虛實融合重新感受土地與文化的深層記憶，展現沉浸式敘事的文化能量。

▲台灣原創VR作品《雲在兩千米》一次僅能一人體驗，開賣後短短10分鐘就全部完售。（圖／記者林育綾攝）

●台灣作品《雲在兩千米》10分鐘完售

還有台灣原創VR作品《雲在兩千米》，改編自作家吳明益的同名短篇小說，導演陳芯宜執導，將文學敘事與沉浸式虛擬實境技術結合，呈現一個關於悲傷、記憶與愛的奇幻生態故事，在2025威尼斯影展沉浸式單元榮獲大獎，成為台灣VR創作的國際亮點。

故事講述律師關在妻子於無差別殺人事件中喪生後，無意間發現她未完成的小說手稿，追隨筆跡走入潛意識與台灣山林交錯的幻境，尋找傳說中只為癡人現身的瀕危台灣雲豹，以及魯凱族神聖傳說的線索。

《雲在兩千米》以VR技術打造夢境般的場景，包括潛意識迷宮、雲霧繚繞的山林、神秘樹洞，全長約50分鐘，支援中英文體驗。由於每次僅能一人進入體驗、場次極為稀少，開賣後短短10分鐘就全部完售。

更多XR影展「XR DREAMLAND」資訊，可至「XR DREAMLAND官網」，或到「TTXC 高雄電影節」查詢。

▼「XR DREAMLAND」亞洲規模最大XR影展目前排行榜。（圖／記者林育綾攝）

●文化科技交易所

另外，文策院策劃「INNOVATIONS文化科技交易所」展區有超過70件台灣原創作品、近10場產業交流會，打造跨域合作新平台，在駁二自行車倉庫登場。集結從創作端、技術端，到品牌端的多元能量，展示文化科技商業化的成功案例，如何創新實踐文化與科技的融合，並發揮潛力。

觀眾入場時，可先掃QR CODE化身為「投資方」，擁有1000萬來支持不同作品，場內更有排行榜顯示最受歡迎的項目。

▼文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」展區，有超過70件台灣原創作品。（圖／記者林育綾攝）

【2025 TTXC台灣文化科技大會】

XR DREAMLAND

地點：駁二大勇區P3倉庫、駁二大義區C9-8倉庫VR體感劇院

活動期間：即日起至10月26日（日）

大勇區P3倉庫｜周一至周日11:00-20:00

駁二大義區C9-8倉庫 VR體感劇院｜周一至周日11:00-19:00

INNOVATIONS文化科技交易所

地點：駁二大勇區自行車倉庫

活動期間：10月21日（二）至10月24日（五）11:00-19:00

國際研討會

地點：Pinway駁二八號倉庫

活動期間：10月22日（三）至23日（四）