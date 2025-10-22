　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「最大XR影展」駁二登場！體驗鐵達尼撞冰山、跨性別被電流矯正

▲▼文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025 TTXC台灣文化科技大會」開跑，其中XR影展作品，多人互動VR《鐵達尼：往日回聲》可深度體驗海難。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，結合亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，多達35部國內外VR作品，包括可以多人互動的VR《鐵達尼：往日回聲》，能深度體驗歷史性海難的各個時刻；還有《電流下我記得》體驗化身為一位跨性別者，接受「電流矯正治療」的經歷。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」集結35部國際作品。（圖／記者林育綾攝）

「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，規劃兩大展區，包括文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」，還有亞洲最大XR（延展實境）影展「XR DREAMLAND」，另串聯超過30場國際研討會、提案大會、產業交流活動。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲位在駁二P3倉庫的「XR DREAMLAND」是亞洲規模最大XR影展，展出35部國際作品。（圖／記者林育綾攝）

●亞洲規模最大XR影展

其中亞洲規模最大XR影展「XR DREAMLAND」位在駁二P3倉庫，展出35部國際作品。像是《鐵達尼：往日回聲》(Titanic: Echoes from the Past)，由法國Small Creative製作，製作人為文森‧古特曼(Vincent Gautman)，首度在台灣展映，屬於大型多人互動式VR沉浸體驗。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲《鐵達尼：往日回聲》可多人體驗，觀眾透過VR，化身為1912年登上鐵達尼號的乘客。（圖／記者林育綾攝）

●VR體驗鐵達尼號海難

在《鐵達尼：往日回聲》，觀眾可以化身為1912年登上鐵達尼號的乘客，跟隨AI導遊，深度體驗這場歷史性海難的各個時刻，包括重現階梯舞會、撞擊冰山等知名場景，最後還潛入3800公尺深海，近距離探索鐵達尼號殘骸。

觀眾可以在沉浸式VR空間自由走動，最震撼的片段是撞擊冰山，參加者能親身走到船橋或甲板，感受船身劇烈搖晃與噪音，帶來的危機感。

有參加者稱讚，AI導覽員解說的知識豐富，能了解乘客間真實故事，也能發現許多細節，像是寵物狗、第三艙乘客互動，具有娛樂與教育意義，「感動到想再玩一次」；但也有人希望情節能更長、更細膩，或增加角色設定，如船員、華裔乘客事蹟細節等。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲《電流下我記得》體驗者要穿觸覺背心與手套，並被綁在「電椅」上，體驗跨性別者被「矯正治療」的過程。（圖／記者林育綾攝）

●電流體驗「跨性別者被矯正」

另外《電流下我記得》(In the Current of Being) 是一部由美國導演卡麥隆‧科斯托波洛斯 (Cameron Kostopoulos) 創作的國際獲獎XR沉浸體驗作品，讓觀眾化身為一位真實的跨性別人物——卡洛琳‧默瑟（Carolyn Mercer），體驗她的人生經歷。

卡洛琳‧默瑟出生為生理男性，同時為左撇子，但她始終認為自己是女性，無奈她的生長環境不接受「跨性別者」的存在，不但認為這需要矯正，「左撇子」還被認定是「邪惡」的象徵。

因此卡洛琳被迫接受「治療」，過程中不斷遭受電擊，也造成身心上的創傷。透過她的獨白，感受她的痛苦、恐懼、不平、無力、憤怒，加上自我厭惡的後遺症，並對「非人道治療」、「身體自主」、「性別自我認同」等議題產生反思。

參與的體驗者，需要配戴觸覺背心、手套，導演透過XR和觸覺技術，讓觀眾同步感受主角的心跳、呼吸、身體顫抖，以及生命的韌性。這種感官同步身心連結（如心跳同步現象），是理解他人、建立共感的核心，此作在2025年「SXSW西南偏南影展」首映時，獲得沉浸式影響力獎，也入選坎城、翠貝卡等國際重要影展。

​過去有體驗者表示，真實的觸覺互動，可帶來高度同理與心理震撼，感受到主角經歷的恐懼、頑強與蛻變。也有人認為，劇情雖然沉重，但敘事流暢，適合想認識社會議題、尋找全新感官體驗的XR新手。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」可體驗許多國際擴增實境作品。（圖／記者林育綾攝）

●集結35部國際作品

其他作品還有由蒂妲史雲頓旁白的混合實境MR作品《失控生存遊戲》，以及日本經典動畫宇宙延伸的《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》90分鐘完整VR互動體驗。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲「三麗鷗虛擬音樂祭」推出5個 VRChat 音樂會節目，獨家免費體驗。（圖／記者林育綾攝）

另有延續去年受熱烈迴響的「三麗鷗虛擬音樂祭」，今年也推出5個VRChat 音樂會節目，獨家提供免費體驗。高雄市電影館與歷史博物館亦攜手推出《玉山守護者》VR特展，則帶領觀眾走入人類學家森丑之助與台灣山林的歷史現場，透過虛實融合重新感受土地與文化的深層記憶，展現沉浸式敘事的文化能量。

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣原創VR作品《雲在兩千米》一次僅能一人體驗，開賣後短短10分鐘就全部完售。（圖／記者林育綾攝）

●台灣作品《雲在兩千米》10分鐘完售

還有台灣原創VR作品《雲在兩千米》，改編自作家吳明益的同名短篇小說，導演陳芯宜執導，將文學敘事與沉浸式虛擬實境技術結合，呈現一個關於悲傷、記憶與愛的奇幻生態故事，在2025威尼斯影展沉浸式單元榮獲大獎，成為台灣VR創作的國際亮點。

故事講述律師關在妻子於無差別殺人事件中喪生後，無意間發現她未完成的小說手稿，追隨筆跡走入潛意識與台灣山林交錯的幻境，尋找傳說中只為癡人現身的瀕危台灣雲豹，以及魯凱族神聖傳說的線索。

《雲在兩千米》以VR技術打造夢境般的場景，包括潛意識迷宮、雲霧繚繞的山林、神秘樹洞，全長約50分鐘，支援中英文體驗。由於每次僅能一人進入體驗、場次極為稀少，開賣後短短10分鐘就全部完售。

更多XR影展「XR DREAMLAND」資訊，可至「XR DREAMLAND官網」，或到「TTXC 高雄電影節」查詢。

▼「XR DREAMLAND」亞洲規模最大XR影展目前排行榜。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部與高雄市政府主辦「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑。（圖／記者林育綾攝）

●文化科技交易所

另外，文策院策劃「INNOVATIONS文化科技交易所」展區有超過70件台灣原創作品、近10場產業交流會，打造跨域合作新平台，在駁二自行車倉庫登場。集結從創作端、技術端，到品牌端的多元能量，展示文化科技商業化的成功案例，如何創新實踐文化與科技的融合，並發揮潛力。

觀眾入場時，可先掃QR CODE化身為「投資方」，擁有1000萬來支持不同作品，場內更有排行榜顯示最受歡迎的項目。

▼文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」展區，有超過70件台灣原創作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025 TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月26日在高雄駁二藝術特區開跑，今年以「AI共創×內容新經濟」為主題，兩大展區規劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」、文策院「INNOVATIONS文化科技交易所」。（圖／記者林育綾攝）

【2025 TTXC台灣文化科技大會】

XR DREAMLAND
地點：駁二大勇區P3倉庫、駁二大義區C9-8倉庫VR體感劇院
活動期間：即日起至10月26日（日）
大勇區P3倉庫｜周一至周日11:00-20:00
駁二大義區C9-8倉庫 VR體感劇院｜周一至周日11:00-19:00

INNOVATIONS文化科技交易所
地點：駁二大勇區自行車倉庫
活動期間：10月21日（二）至10月24日（五）11:00-19:00

國際研討會
地點：Pinway駁二八號倉庫
活動期間：10月22日（三）至23日（四）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

【咕嚕咕嚕】台北暴雨沒放假 網友灌爆蔣萬安臉書

生活熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

更多熱門

相關新聞

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

AI產業撐起成長動能　主計處：今年經濟成長率應不會低於5％

中經院日前上修今年GDP至5.45%，相較主計總處8月中預估的4.45%高出1個百分點。行政院主計長陳淑姿今（22日）上午在立法院財政委員會答詢表示，主計總處本身就有點低估，以第3季的情況來看，今年GDP成長率「至少可達5%」。

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

AI綠能、藍碳復育與AI防詐擴大永續影響力

「AI規劃行程」增190%！明年旅遊趨勢公布　跨國路跑成長5倍

「AI規劃行程」增190%！明年旅遊趨勢公布　跨國路跑成長5倍

《絕命毒師》男星怒批Sora濫用肖像權

《絕命毒師》男星怒批Sora濫用肖像權

輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

關鍵字：

XR DREAMLANDTTXC台灣文化科技大會VRAIXR文化部文策院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面