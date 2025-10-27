厭倦網路交友女租「大型廣告看板」找真愛　1個月狂收3500份申請

▲女子租廣告看板徵友爆紅。（圖／翻攝自TikTok／marrylisaofficial）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名42歲女子因為對交友軟體失去信心，突發奇想改以不同方式尋找真愛，她砸錢租下十幾個大型廣告看板，並在上面刊登個人交友訊息，消息曝光後立即讓她爆紅，如今1個月過去，是否如願找到真愛引發外界好奇。

居住在加州聖馬刁市(San Mateo)的42歲女子麗莎(Lisa Catalano)，由於厭倦網路交友和滑交友軟體，斥資租下101號高速公路，聖塔克拉拉市(Santa Clara)到舊金山市之間路段約十幾個大型廣告看板，希望能找到她的真命天子。

麗莎的擇偶條件為，希望能找到一個年齡約在35至45歲之間，在宗教和政治觀念上都能與她一致，想要定下來結婚生子的人。

麗莎接受媒體表示，當初她只是覺得這樣做好玩，沒想到會讓她爆紅，還登上國際各大媒體版面，然而爆紅也為她帶來許多困擾，在網路上收到許多負面留言與攻擊，「我真心希望這件事沒有爆紅，前幾周的時候真的只有當地人知道，完全無法想像為何會變成這樣」。

麗莎表示，為了保護隱私，目前她已經在網路上刪除了自己的連絡資訊，不過廣告看板仍成功讓她收到超過3500多份交友申請，年齡從19歲到78歲的人都有，上周她已經聯繫了其中幾名男子，並且安排約會，「這裡面有一些男生真的很棒，我很開心能和他們約會」。