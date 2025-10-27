美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

Moments after shots rang out last night at Lincoln University pic.twitter.com/OdvMkyd6sK — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) October 26, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國賓州歷史悠久的非裔大學林肯大學（Lincoln University）於25日晚間發生槍擊事件，造成至少1人死亡、6人受傷，當時現場正舉行校友返校節戶外慶祝活動，場面一度陷入混亂。執法單位表示，目前校園並無持續性威脅，但仍在調查是否有多名槍手涉案。

This was the scene at Lincoln University’s 100th Homecoming YardFest before the shooting took place. One gunshot can change the mood from happy to somber, and can send a large crowd running. END GUN VIOLENCE ONE DAY AT A TIME!! pic.twitter.com/BmHID6oTkT — William Petty (@WilliamP80326) October 26, 2025

▲林肯大學發生校園槍擊案。（圖／翻攝X）



切斯特郡地方檢察官德巴雷納沙羅貝（Christopher de Barrena-Sarobe）26日清晨在簡短記者會中指出，警方當場拘留一名持有武器的嫌疑人，並表示目前雖未掌握所有細節，但不認為這起事件是預謀針對校園發動的大規模攻擊，「我們正以這不是一起預謀大規模殺傷事件的前提進行調查。」

根據警方說法，槍擊發生在晚間約9時30分，地點是校園內的國際文化中心（International Cultural Center）外圍。當時校方為返校節活動在戶外搭設帳篷與餐桌，供學生與校友在白天橄欖球賽後聚會社交。地檢官形容當時「現場極度混亂，人群朝四面八方逃散」，並呼籲任何掌握影像或線索的民眾主動聯繫聯邦調查局（FBI），協助釐清真相。

目前當局尚未公布死傷者的身分、傷勢或送醫地點。校方與警方對事件仍保持低調，未透露更多細節。

林肯大學位於費城西南方約80公里處。此案由切斯特郡調查人員主導，並獲得賓州州警與聯邦調查局支援。