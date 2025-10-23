女兒上課玩手機被罵　虎爸氣炸衝進教室「狂揍老師9拳」全被拍





▲家長當眾毆打老師。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西當地一間學校傳出誇張暴力事件，一名父親因為女兒被告誡不要在課堂上使用手機，竟然衝到學校攻擊老師，連續毆打老師9拳，即使女兒上前阻止也不停止，恐怖畫面全被監視器拍下。

事件20日發生在巴西瓜拉市(Guará)四號教育中心，53歲老師上課時要求學生不要玩手機，沒多久就被衝進教室中的女學生家長索薩(Thiago Lênin Sousa)瘋狂攻擊。

Um professor de 53 anos foi agredido com nove socos por um pai dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã de segunda-feira (20).



O agressor, identificado como Thiago Lênin Sousa, reagiu após a filha ser advertida por usar o celular durante a aula. pic.twitter.com/MONBk9VM29 — LUPA1 TV | RÁDIO | PORTAL (@canalLupa1) October 21, 2025

從網路流傳畫面中可看到，當索薩抓著老師的頭狂揍9下時，他的女兒目睹情況立即上前阻止，然而即使他被女兒用雙臂鎖喉、試圖拉開，也完全無法阻止他的恐怖暴行，事發當時現場還有3名學生目睹暴行。

受傷老師後來向媒體表示，「我是要女學生不要玩手機，趕快抄寫黑板上內容，她應該是打電話向爸爸告狀，後來她爸就衝進來找我爭論」，事件造成他眼睛和背部都有瘀傷，由於心理創傷太大，暫時無法回到學校上課。

索薩表示，女兒當時打電話來說遭到老師侮辱，所以他才來學校找老師，但否認威脅對方，被控人身傷害、侮辱和藐視法庭等罪。學校目前已加強校內保安巡邏，以保護學校安全。