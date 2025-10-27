　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪日怕遭暗殺！日本啟動「最高警戒」　動員1.8萬警力防恐攻

▲▼日本首相高市早苗27日從馬來西亞返抵東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗27日從馬來西亞返抵東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普（Donald Trump）預計今（27）日下午抵達東京，展開為期3天的訪日行程，將於29日前與日本天皇德仁會面，並首次與日本首相高市早苗進行會談。因應此次重要外賓到訪，日本警視廳設置「特別警備本部」，動員約1萬8000名警力，將東京都市中心警戒層級提升至最高級，嚴防恐攻及暗殺事件。

根據《日本放送協會》，川普27日至29日將在東京進行一系列國事活動。警視廳以副總監為首成立特別警備本部，在位於東京都港區赤坂的美國駐日大使館及皇居周邊等地布署大批警力。在美國駐日大使館外，每隔數公尺就有機動隊員站崗，設置防護柵欄、巡視可疑車輛與人員，採取全天候警戒。

日媒《讀賣新聞》指出，此次警戒規模與川普2019年訪日時相當，部署約1萬8000名人員。由於本月24日才在美國駐日大使館附近發生持刀男子被捕事件，警方已加強監控周邊地區。

同時，考量去年川普在美國演說中遭狙擊手暗殺、子彈擦過耳朵，以及日本前首相安倍晉三2022年在奈良輔選演說時遇刺身亡等事件，當局特別針對「從高處狙擊暗殺」進行安全防範。

▲▼警視廳針對位於東京都港區赤坂的美國駐日本大使館進行最高層級戒備。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼警視廳針對位於東京都港區赤坂的美國駐日本大使館進行最高層級戒備。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼警視廳針對位於東京都港區赤坂的美國駐日本大使館進行最高層級戒備。（圖／達志影像／美聯社）

警方除了派警護人員進駐周邊大樓外，亦啟用能干擾無人機操控的「電波干擾」（jamming）裝置，防止可疑無人機接近。此外，為了防止突發性恐攻，警視廳「緊急應對部隊（ERT）」也將嚴陣以待，準備在必要時以武力制止威脅。

為了防範獨自行動、易於激化的「單獨襲擊者」（lone offender），警方除了強化路面盤查外，也全天候監控網路社群平台動向，留意是否有針對政要發出威脅的貼文。

另一方面，警視廳亦將「車站、機場等軟性目標（soft target）」列為重點巡邏地區，在JR品川車站等人潮密集場所，警員搭檔警犬巡邏，以偵測爆裂物。

為確保美國總統川普的移動安全，東京都內首都高速公路以及多條主要道路將實施臨時交通管制。警方呼籲，民眾外出應多加利用大眾交通工具，並隨時留意官網公告，以免受到影響。

日韓要聞北美要聞川普高市早苗訪日暗殺狙擊

