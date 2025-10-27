美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

▲美國財政部長貝森特26日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的美中貿易談判後，向媒體發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美中經貿關係出現重大進展！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日透露，美中雙方在馬來西亞結束新一輪談判後，已達成涵蓋關稅、稀土及TikTok等議題的貿易框架協議。北京將暫緩稀土出口管制一年，並恢復採購美國黃豆；華府則不會對中國商品課徵100%關稅。貝森特強調，雙方已達成「非常實質的框架」，象徵美中貿易戰正朝降溫方向邁進。

根據美中雙方說法，這次會談議題廣泛，涵蓋出口管制、延長互徵關稅休戰、打擊芬太尼非法貿易，以及農產品採購與稀土供應鏈穩定等議題。會中也討論了TikTok的營運安排與整體雙邊關係。

《華爾街日報》引述貝森特在美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）中的說法指出，中國將延後對戰機、智慧型手機與電動車等產業所需礦物的出口管制措施約一年，讓北京有更多時間重新檢視相關政策。這些措施原定數週內生效，如今延期可緩解全球產業鏈的不確定性。

貝森特隨後接受美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）訪問時表示，川普總統以100%關稅作為談判威脅，讓美方在談判中取得優勢，「但我們已達成實質成果，因此不會發生這種情況」。

他也在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）中透露，這項關稅威脅「實際上已不存在」，並預期中國將大幅恢復購買美國黃豆。

《金融時報》引述美國官員說法指出，這次關稅休戰的時程將超越以往90天的寬限期，「預期能為全球經濟與美中關係帶來更大穩定性」。

此外，《紐約時報》報導，貝森特證實美中已就TikTok達成最終協議，所有細節均已敲定，僅待美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山會晤時正式簽署，為這場歷時多年的貿易戰揭開新篇章。