國際

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

▲▼美國財政部長貝森特26日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的美中貿易談判後，向媒體發表演說。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特26日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的美中貿易談判後，向媒體發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美中經貿關係出現重大進展！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日透露，美中雙方在馬來西亞結束新一輪談判後，已達成涵蓋關稅、稀土及TikTok等議題的貿易框架協議。北京將暫緩稀土出口管制一年，並恢復採購美國黃豆；華府則不會對中國商品課徵100%關稅。貝森特強調，雙方已達成「非常實質的框架」，象徵美中貿易戰正朝降溫方向邁進。

根據美中雙方說法，這次會談議題廣泛，涵蓋出口管制、延長互徵關稅休戰、打擊芬太尼非法貿易，以及農產品採購與稀土供應鏈穩定等議題。會中也討論了TikTok的營運安排與整體雙邊關係。

《華爾街日報》引述貝森特在美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）中的說法指出，中國將延後對戰機、智慧型手機與電動車等產業所需礦物的出口管制措施約一年，讓北京有更多時間重新檢視相關政策。這些措施原定數週內生效，如今延期可緩解全球產業鏈的不確定性。

貝森特隨後接受美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）訪問時表示，川普總統以100%關稅作為談判威脅，讓美方在談判中取得優勢，「但我們已達成實質成果，因此不會發生這種情況」。

他也在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）中透露，這項關稅威脅「實際上已不存在」，並預期中國將大幅恢復購買美國黃豆。

《金融時報》引述美國官員說法指出，這次關稅休戰的時程將超越以往90天的寬限期，「預期能為全球經濟與美中關係帶來更大穩定性」。

此外，《紐約時報》報導，貝森特證實美中已就TikTok達成最終協議，所有細節均已敲定，僅待美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山會晤時正式簽署，為這場歷時多年的貿易戰揭開新篇章。

更多新聞
更多新聞

更多熱門

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

美國學者金萊爾（Lyle Goldstein）近日在《時代雜誌》發表投書，質疑美國是否有必要為台灣而戰，並點名台灣領導人「魯莽」，引起國際關注。事實上，這項立場可追溯至4年前他與現任美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）針對「美國是否能防衛台灣」的公開辯論，兩人立場南轅北轍，也反映出美國內部戰略思維的深層分歧。

川普與東協4國達成貿易協議！

川普與東協4國達成貿易協議！

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

北美要聞東南亞要聞貝森特川普關稅馬來西亞東南亞國協稀土TikTok

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

