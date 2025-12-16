接單送「6支手機+5萬現金」　女外送員侵吞落跑！通訊行提告

▲圖為文山二警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

在北市興隆路三段開設通訊行的易男（40多歲）12日委託Lalamove送貨員接單幫送手機、高價3C和貨款給同業，結果吳姓女送貨員（50歲，經查有多項前科）領貨後居然侵吞高價貨品後失聯，通訊行老闆清查發現包含貨款5萬元及剛上市的iPhone 17手機都被侵吞，損失高達新台幣26萬，無奈報警，警方目前依涉犯業務侵占罪嫌積極查緝該名女送貨員到案。

轄區文山二警方表示，通訊行業者12日當天委託該公司送貨員，到店內收取包含5萬餘元貨款以及iPhone 17、Vivo旗艦機等6支高價手機，以及5副蘋果AirPods耳機，總價逾26萬元的現金加上貨品，原來通訊行常透過送貨員運送體積小、價值昂貴的新款手機商品，供同行間調貨。

未料吳女把貨領走後，未依約把手機、貨款送往位於內湖康寧路、信義區和平東路的通訊行，業者打手機也找不到她，無奈報警並提出業務侵占告訴。警方獲報後經多次聯繫，吳女均不接電話，研判吳女因覬覦高單價貨物侵吞後逃逸。警方依規定報請台北地檢署指揮，蒐證後追緝吳女到案說明。

