　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人

26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人。（圖／翻攝自X）

▲女子巴黎地鐵車廂內遭性侵。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴黎地鐵傳出性侵案件，一名26歲女子搭乘地鐵時，突然在車廂內遭一名男子攻擊，男子不但掐住她的脖子，還試圖脫掉內衣性侵，幸好隔壁車廂乘客聽到聲音趕緊跑過來阻止，畫面在網路上流傳。

事件10月16日上午發生在巴黎郊區舒瓦西勒魯瓦市(Choisy-le-Roi)與魯瓦新城(Villeneuve-le-Roi)車站之間，來自巴西的26歲女子迪亞斯(Jhordana Dias)獨自一人在車廂時，突然遭一名埃及男子攻擊。

迪亞斯向當地媒體表示，那名男子上車後突然靠近她，對她進行一系列攻擊，「他突然強吻我，我不想回應他，他咬我嘴唇，還打了我一巴掌」，後來試圖脫掉她的內衣褲試圖性侵，並且掐住她的脖子。

迪亞斯的尖叫聲引來隔壁車廂一名女乘客注意，女子勇敢上前並拿出手機錄影，才終於把男子嚇跑。

迪亞斯後來送醫接受治療發現，臉上有許多割傷和瘀傷，哥哥表示，妹妹當初為了逃離前男友家暴，所以來到巴黎尋求新生活，來了2個月又遭逢性暴力攻擊。

警方後來逮捕到凶嫌，是一名來自埃及的26歲男子，由於後來又有女性受害者出面，稱也曾被該名男子攻擊，目前警方正在調查是否還有其他受害者。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝
快訊／永豐銀抓到內鬼！勾結外人詐信貸1593萬...31人起

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半夜被喵叫聲吵醒　女摸黑尋找「發現1生物」驚嚇：竟然不是貓

女兒上課玩手機被罵　虎爸氣炸衝進教室「狂揍老師9拳」全被拍

可愛到像AI！臘腸犬嘴角上揚「歪嘴微笑」爆紅　主人爆背後真相

提供免費美白牙齒體驗　男「網路狂邀正妹」診療椅上性侵多女

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

男火化前突然復活嚇壞賓客　驚爆「根本沒死」：想知道大家多愛我

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

AI深偽影片爆紅！　牛津學者示警環境代價：消耗大量電力與水資源

中國在英資產近7.8兆！握核電廠、機場　「收容難民」狂賺政府錢

川普訪日怕遭暗殺！日本啟動「最高警戒」　動員1.8萬警力防恐攻

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

AI深偽影片爆紅！　牛津學者示警環境代價：消耗大量電力與水資源

中國在英資產近7.8兆！握核電廠、機場　「收容難民」狂賺政府錢

川普訪日怕遭暗殺！日本啟動「最高警戒」　動員1.8萬警力防恐攻

26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人

共軍最新航母被看扁？　美退將：戰力不及「美軍50年老航母」

韓YTR深夜遭擄打！2男「我還你錢」騙到地下室　載往200公里外痛毆

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

剛出生嬰兒墜樓亡！　疑遭5歲姊姊「從4樓窗戶推下」

「川普訪中」可能時間點曝光！　美財長：2026農曆新年前

AI假醫師影片爆量「把人命當流量」　主播教3招辨真假

醫學中心「兒科」人才難留　北榮：今年4名總醫師都留不住

《鏈鋸人 蕾潔篇》觀影人數直逼500萬！票房71億超速達預期目標

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　民進黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

鄭麗文搭火車曬與年輕人合照　「對現狀的不滿與未來的企盼」

天后認愛！凱蒂佩芮、加拿大前總理杜魯道巴黎牽手慶生

AI深偽影片爆紅！　牛津學者示警環境代價：消耗大量電力與水資源

繞境入廟遲到要加收費用爆衝突　3信眾變打手「3k1」全被抓了

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

國際熱門新聞

僅隔半小時　美軍2機「南海連環墜毀」

貿易戰降溫！中國延後稀土出口管制

計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

孤獨死　手機僅留ChatGPT對話：救我

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

嬰兒墜樓亡　竟是5歲姊姊親手推下

泰9大象「集體下跪」畫面曝！哀悼王太后

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

美越貿易協議將拍板！部分越南商品可望免關稅

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

日遊客羅馬萬神殿墜亡　疑突身體不適失足

更多熱門

相關新聞

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

台中市一名人妻小美（化名）在日租套房居住，並且約了朋友到場飲酒、聊天，怎料酒後竟遭張姓國中同學下藥性侵，還因此全身起了疹子，氣得報警處理。張男被判刑8年後提出上訴，不過被台中高分院駁回，全案仍可上訴。

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

多數民主原則受超多元環境的挑戰　2025年Lecornu總理二度組閣事件

多數民主原則受超多元環境的挑戰　2025年Lecornu總理二度組閣事件

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

館長性侵小學女童！「逼戴眼罩」猥褻偷拍

關鍵字：

巴黎地鐵性侵Jhordana Dias巴西埃及女乘客法國

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

「天生少根筋星座Top 3」公開！

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面