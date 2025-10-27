26歲女在空曠車廂遭男「掐脖脫褲」性侵　英勇女乘客出手救人





▲女子巴黎地鐵車廂內遭性侵。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴黎地鐵傳出性侵案件，一名26歲女子搭乘地鐵時，突然在車廂內遭一名男子攻擊，男子不但掐住她的脖子，還試圖脫掉內衣性侵，幸好隔壁車廂乘客聽到聲音趕緊跑過來阻止，畫面在網路上流傳。

事件10月16日上午發生在巴黎郊區舒瓦西勒魯瓦市(Choisy-le-Roi)與魯瓦新城(Villeneuve-le-Roi)車站之間，來自巴西的26歲女子迪亞斯(Jhordana Dias)獨自一人在車廂時，突然遭一名埃及男子攻擊。

Valle della Marna (Francia), a bordo di un treno, la 26enne brasiliana Jhordana ha subito un tentativo di stupro da parte di un immigrato, il quale per farla tacere ha cercato pure di strangolarla.



Allertata dalle urla di Jhordana, un’altra passeggera è accorsa da un’altra… pic.twitter.com/KKxFjOL4Qa — Francesca Totolo (@fratotolo2) October 22, 2025

迪亞斯向當地媒體表示，那名男子上車後突然靠近她，對她進行一系列攻擊，「他突然強吻我，我不想回應他，他咬我嘴唇，還打了我一巴掌」，後來試圖脫掉她的內衣褲試圖性侵，並且掐住她的脖子。

迪亞斯的尖叫聲引來隔壁車廂一名女乘客注意，女子勇敢上前並拿出手機錄影，才終於把男子嚇跑。

迪亞斯後來送醫接受治療發現，臉上有許多割傷和瘀傷，哥哥表示，妹妹當初為了逃離前男友家暴，所以來到巴黎尋求新生活，來了2個月又遭逢性暴力攻擊。

警方後來逮捕到凶嫌，是一名來自埃及的26歲男子，由於後來又有女性受害者出面，稱也曾被該名男子攻擊，目前警方正在調查是否還有其他受害者。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​