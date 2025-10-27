　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

▲美中對抗。（圖／路透）

▲美中對抗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國學者金萊爾（Lyle Goldstein）近日在《時代雜誌》發表投書，質疑美國是否有必要為台灣而戰，並點名台灣領導人「魯莽」，引起國際關注。事實上，這項立場可追溯至4年前他與現任美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）針對「美國是否能防衛台灣」的公開辯論，兩人立場南轅北轍，也反映出美國內部戰略思維的深層分歧。

2021年5月，正值台灣前總統蔡英文第二任期屆滿一周年之際，美國非營利機構「開放辯論基金會」（Open to Debate Foundation）舉辦了一場針對台海防衛議題的線上辯論會。當時，金萊爾與同為學者的葛拉瑟（Charles Glaser）主張美國無法有效防衛台灣，而柯伯吉與兩岸專家藍若思（Elizabeth Larus）則堅稱，美國有能力、也有義務保衛台灣。

柯伯吉當時強調，保衛台灣固然困難、代價高昂、風險極大，但若付出必要努力，仍是可行之事。他表示，「這就是我們必須做的。美國必須防止台灣被中國征服。」他並指出，若中國對台開戰，勢必波及日本與區域其他盟國，屆時等同動搖美國在亞太的整體威信。

柯伯吉警告，若中國武力犯台失敗，不代表衝突就此終止，「會發射核彈攻擊洛杉磯嗎？那樣的情勢就遠不只是台灣問題，而是全球問題。」他回顧歷史指出，中國在1990年代就曾試圖以恐嚇戰術對付美國，但未能成功，並堅信美方具備因應此類挑戰的能力與經驗。

金萊爾則持完全相反的觀點，他表示，每天都觀看中國軍事頻道，密切觀察解放軍演習與軍力發展。他質疑柯伯吉所謂「中國難以成功入侵台灣」的說法，直指「這完全不是事實」，並強調即使僅靠中國海軍，也可能擊敗台灣防線。

金萊爾預想中國奪台的攻勢會以火箭轟炸、特種部隊滲透、約1000架直升機載運部隊深入台灣本島，再搭配大規模傘兵空降形成多點突破。他並稱自己研讀過共軍所有文件，發現解放軍對諾曼第登陸作戰的研究極為透徹，已為奪台作戰做好充分準備。

值得注意的是，當年擔任反方的柯伯吉，於4年後晉升為五角大廈負責政策制定的國防次長，成為拜登政府國防體系中對台政策的重要設計者之一。他主張，美國應專注於強化自身部隊能力，以對台進行「有效且合理的防衛」，同時也敦促台灣與日本加大自我防衛努力。

柯伯吉在其人事聽證會上明確指出，台灣的國防預算「遠遠不足」，應該接近國內生產毛額（GDP）的10％，他同時也在2024年調整語調，表示「美國確實有強烈利益需要保衛台灣，但美國人沒有台灣仍然能生存」。他說，這樣的論述邏輯並非立場軟化，而是認知到兩岸軍事平衡急遽惡化，希望避免美國在未準備充足的情況下捲入災難性衝突。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光
大谷G4登板！藍鳥高度警戒　教頭曝搶勝關鍵
快訊／台股大暴漲！　衝破2萬8
佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「川普訪中」可能時間點曝光！　美財長：2026農曆新年前

計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

僅隔半小時！美軍2機「在南海連環墜毀」　5機組員全獲救

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

川普很樂觀！　希望與習近平會談「達成全面性協議」

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

進逼施壓施壓委內瑞拉　美軍艦數十公里外軍事演習

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

「川普訪中」可能時間點曝光！　美財長：2026農曆新年前

計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

僅隔半小時！美軍2機「在南海連環墜毀」　5機組員全獲救

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

川普很樂觀！　希望與習近平會談「達成全面性協議」

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

進逼施壓施壓委內瑞拉　美軍艦數十公里外軍事演習

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

《排球少年!!》高雄夢時代快閃　《防風少年》台中六大打卡點登場

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

快訊／新莊移工宿舍清晨火警！木板隔間助長火勢　濃煙狂竄

文泰一又上訴！不服遭判3年6個月　被害人遭嚴重性羞辱

快訊／詐領助理費案開庭　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

時刻關注大谷翔平的比賽？　藍鳥教頭微笑：太睏我會去睡覺

眉毛怎麼畫更自然？畫法、位置一次看　原生感畫眉重點在眉眼輪廓

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

「川普訪中」可能時間點曝光！　美財長：2026農曆新年前

「Nissan兩款新轎跑房車」預告今年底上市！1.5升新油電主打省油

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ

國際熱門新聞

貿易戰降溫！中國延後稀土出口管制

僅隔半小時　美軍2機「南海連環墜毀」

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

孤獨死　手機僅留ChatGPT對話：救我

泰9大象「集體下跪」畫面曝！哀悼王太后

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

美越貿易協議將拍板！部分越南商品可望免關稅

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

川普嗆不想浪費時間見普丁！俄方急滅火

日遊客羅馬萬神殿墜亡　疑突身體不適失足

川習會前釋好消息　美中代表：越來越接近達成貿易協議

更多熱門

相關新聞

川普與東協4國達成貿易協議！

川普與東協4國達成貿易協議！

美國總統川普在馬來西亞吉隆坡參加東協（ASEAN）峰會期間，分別跟馬來西亞、柬埔寨、泰國及越南達成一系列貿易及稀土協議，希望在北京收緊稀土出口管制之際，解決貿易失衡問題，並且實現供應鏈多元。

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

進逼施壓施壓委內瑞拉　美軍艦數十公里外軍事演習

進逼施壓施壓委內瑞拉　美軍艦數十公里外軍事演習

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

關鍵字：

美國北美要聞台灣華府智庫

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

「天生少根筋星座Top 3」公開！

名模林又立爆未婚懷孕！

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面