美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

▲美中對抗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國學者金萊爾（Lyle Goldstein）近日在《時代雜誌》發表投書，質疑美國是否有必要為台灣而戰，並點名台灣領導人「魯莽」，引起國際關注。事實上，這項立場可追溯至4年前他與現任美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）針對「美國是否能防衛台灣」的公開辯論，兩人立場南轅北轍，也反映出美國內部戰略思維的深層分歧。

2021年5月，正值台灣前總統蔡英文第二任期屆滿一周年之際，美國非營利機構「開放辯論基金會」（Open to Debate Foundation）舉辦了一場針對台海防衛議題的線上辯論會。當時，金萊爾與同為學者的葛拉瑟（Charles Glaser）主張美國無法有效防衛台灣，而柯伯吉與兩岸專家藍若思（Elizabeth Larus）則堅稱，美國有能力、也有義務保衛台灣。

柯伯吉當時強調，保衛台灣固然困難、代價高昂、風險極大，但若付出必要努力，仍是可行之事。他表示，「這就是我們必須做的。美國必須防止台灣被中國征服。」他並指出，若中國對台開戰，勢必波及日本與區域其他盟國，屆時等同動搖美國在亞太的整體威信。

柯伯吉警告，若中國武力犯台失敗，不代表衝突就此終止，「會發射核彈攻擊洛杉磯嗎？那樣的情勢就遠不只是台灣問題，而是全球問題。」他回顧歷史指出，中國在1990年代就曾試圖以恐嚇戰術對付美國，但未能成功，並堅信美方具備因應此類挑戰的能力與經驗。

金萊爾則持完全相反的觀點，他表示，每天都觀看中國軍事頻道，密切觀察解放軍演習與軍力發展。他質疑柯伯吉所謂「中國難以成功入侵台灣」的說法，直指「這完全不是事實」，並強調即使僅靠中國海軍，也可能擊敗台灣防線。

金萊爾預想中國奪台的攻勢會以火箭轟炸、特種部隊滲透、約1000架直升機載運部隊深入台灣本島，再搭配大規模傘兵空降形成多點突破。他並稱自己研讀過共軍所有文件，發現解放軍對諾曼第登陸作戰的研究極為透徹，已為奪台作戰做好充分準備。

值得注意的是，當年擔任反方的柯伯吉，於4年後晉升為五角大廈負責政策制定的國防次長，成為拜登政府國防體系中對台政策的重要設計者之一。他主張，美國應專注於強化自身部隊能力，以對台進行「有效且合理的防衛」，同時也敦促台灣與日本加大自我防衛努力。

柯伯吉在其人事聽證會上明確指出，台灣的國防預算「遠遠不足」，應該接近國內生產毛額（GDP）的10％，他同時也在2024年調整語調，表示「美國確實有強烈利益需要保衛台灣，但美國人沒有台灣仍然能生存」。他說，這樣的論述邏輯並非立場軟化，而是認知到兩岸軍事平衡急遽惡化，希望避免美國在未準備充足的情況下捲入災難性衝突。