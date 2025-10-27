　
女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　還用「AI偽造死者聲音」假裝還活著。（圖／翻攝自X）

▲女子用AI偽造母親還活著的證據。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多一名女子殺害母親後，為了掩蓋罪行竟然使用AI模仿母親的聲音欺騙家人，偽裝母親仍活著的假象，直到後來對方的屍體在住家中被發現，才讓犯行曝光，屍體一共被分成6塊，藏在一台洗衣機與一個藍色桶子中。

厄瓜多中部瓜亞斯省(Guayas)警方6日接獲報案，49歲女子克魯茲(Martha Cecilia Solis Cruz)被通報失蹤，10天後，警方於16日在克魯茲與32歲女兒索利斯(Andreina Lamota Solis)一起居住的住家中找到屍體。

警方在調查過程中發現，索利斯除了打扮成母親的樣子故意給監視器拍到，以假裝母親還活著，還使用AI假裝母親的聲音，用來欺騙家人和警方。

警方因為索利斯明明有房產，卻在鎮上另外租了一天房子覺得奇怪，調查發現她故意打扮成母親的樣子，給監視器拍到後，再到租房中偷偷換回自己的衣服，一切都是為了誤導警方。

警方在索利斯家中找到被分屍成6塊的受害者遺體，凶手為了掩蓋痕跡，還在屍體上塗抹鹽巴和清潔劑，且牆壁和地板都非常乾淨，完全沒有任何血跡，被藏在洗衣機和桶子中的屍塊也沒有腐爛味，看來每天都會固定消毒。

索利斯聲稱，她是為了錢才會殺害母親，不過警方目前沒有採信她的說法，發現她有冷漠、善於心計等殺人魔心理特質，擔心可能還會有其他受害者，正在搜查她的手機以獲得更多證據。

10/25 全台詐欺最新數據

關鍵字：

厄瓜多殺母AIAndreína Lamota Solís分屍Martha Cecilia Solis Cruz

讀者迴響

