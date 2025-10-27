首度過招川普！日相高市早苗首場大考有3大任務　「祂」成最強底牌

▲美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相高市早苗明（28）日將與美國總統川普首次會晤，就任僅一週的她將面臨首場外交考驗，包括加強日本對美投資的監督、延續日美安全同盟以制衡中國，並建立與川普的互信關係。專家指出，高市可能打出「安倍牌」作為關鍵底牌，藉此了解川普對台灣與印太戰略的態度，為日本在區域安全與經濟布局爭取主導權。

根據《日本放送協會》，川普今（27）日將搭乘空軍一號專機從馬來西亞飛往日本，首先會見日本德仁天皇，28日則與高市早苗在迎賓館赤坂離宮出席雙邊會談、午宴。隨後，川普將視察美軍駐日本橫須賀海軍基地並發表演說，晚間則與日本商界領袖共進晚餐。

美媒《紐約時報》指出，高市早苗此次與川普會面，雖然她不打高爾夫、也不是漢堡愛好者，但卻擁有重要人脈籌碼，那就是與已故前首相安倍晉三的密切關係。安倍曾是高市的政治導師，也被認為是全球領袖中與川普關係最親近的人。

對此，戰略諮詢公司美商亞洲集團（Asia Group）合夥人芮普胡伯分析，高市早苗將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普她是亞洲可以信賴的盟友。

▲2014年安倍晉三與高市早苗合影。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗面臨的挑戰之一，是加強日本對美5500億美元投資的監督權。這筆投資占日本經濟總量逾10分之1，但協議賦予川普政府實際運用權，日方擔憂資金可能被投入對日本不具戰略意義的計畫，一旦拒絕則可能遭受關稅報復。

其次，高市早苗料將說服川普重新投入日美數十年的安全同盟，應對中國在南海的軍事化擴張。分析認為，川普近年淡化對歐亞傳統盟友的承諾，使日本在中國、北韓（朝鮮）與俄羅斯安全威脅日益升高的情況下感到不安。

此外，長期挺台的高市早苗，亦可能藉此次會談確認川普是否仍致力於維護台灣安全。美國智庫蘭德公司日本問題專家霍農指出，日本官員希望明確掌握美國在印太地區的整體戰略方向。

專家認為，高市早苗希望以安倍方式建立與川普長期互信關係，但同時也存在風險。芮普胡伯提醒，若川普與中國國家主席習近平達成貿易和解，日本可能陷入兩難，需要重新思考在美中關係升溫下的對華政策。