　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首度過招川普！日相高市早苗首場大考有3大任務　「祂」成最強底牌

▲▼ 美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相高市早苗明（28）日將與美國總統川普首次會晤，就任僅一週的她將面臨首場外交考驗，包括加強日本對美投資的監督、延續日美安全同盟以制衡中國，並建立與川普的互信關係。專家指出，高市可能打出「安倍牌」作為關鍵底牌，藉此了解川普對台灣與印太戰略的態度，為日本在區域安全與經濟布局爭取主導權。

根據《日本放送協會》，川普今（27）日將搭乘空軍一號專機從馬來西亞飛往日本，首先會見日本德仁天皇，28日則與高市早苗在迎賓館赤坂離宮出席雙邊會談、午宴。隨後，川普將視察美軍駐日本橫須賀海軍基地並發表演說，晚間則與日本商界領袖共進晚餐。

美媒《紐約時報》指出，高市早苗此次與川普會面，雖然她不打高爾夫、也不是漢堡愛好者，但卻擁有重要人脈籌碼，那就是與已故前首相安倍晉三的密切關係。安倍曾是高市的政治導師，也被認為是全球領袖中與川普關係最親近的人。

對此，戰略諮詢公司美商亞洲集團（Asia Group）合夥人芮普胡伯分析，高市早苗將試圖披上安倍的象徵光環，說服川普她是亞洲可以信賴的盟友。

▲▼2014年安倍晉三與高市早苗合影。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年安倍晉三與高市早苗合影。（圖／達志影像／美聯社）

高市早苗面臨的挑戰之一，是加強日本對美5500億美元投資的監督權。這筆投資占日本經濟總量逾10分之1，但協議賦予川普政府實際運用權，日方擔憂資金可能被投入對日本不具戰略意義的計畫，一旦拒絕則可能遭受關稅報復。

其次，高市早苗料將說服川普重新投入日美數十年的安全同盟，應對中國在南海的軍事化擴張。分析認為，川普近年淡化對歐亞傳統盟友的承諾，使日本在中國、北韓（朝鮮）與俄羅斯安全威脅日益升高的情況下感到不安。

此外，長期挺台的高市早苗，亦可能藉此次會談確認川普是否仍致力於維護台灣安全。美國智庫蘭德公司日本問題專家霍農指出，日本官員希望明確掌握美國在印太地區的整體戰略方向。

專家認為，高市早苗希望以安倍方式建立與川普長期互信關係，但同時也存在風險。芮普胡伯提醒，若川普與中國國家主席習近平達成貿易和解，日本可能陷入兩難，需要重新思考在美中關係升溫下的對華政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓
快訊／八點檔男星酒駕被逮！畫面曝光
快訊／藝人閃兵案今開庭！　傳喚名單一次看
「黑色士兵」參戰　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘
必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔
南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同
今明3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

無人機互攻！俄2機場緊急關閉　基輔多棟住宅被毀「3死27傷」

高市早苗搭上川普！電話會談聊起「故友安倍」　展現美日堅韌友誼

厭倦網路交友女租「大型廣告看板」找真愛　1個月狂收3500份申請

NBA俠客歐尼爾訂製價值553萬豪車　運輸途中離奇消失

美政府停擺26天！往洛杉磯航班停飛　航管員撐不住「開Uber兼差」

首度過招川普！日相高市早苗首場大考有3大任務　「祂」成最強底牌

OpenAI執行長大談AI取代人類工作　遭批貶低勞動價值

棺材裡躺著陌生人！　哀悼親屬「嚇到心臟病發」倒地送醫

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

無人機互攻！俄2機場緊急關閉　基輔多棟住宅被毀「3死27傷」

高市早苗搭上川普！電話會談聊起「故友安倍」　展現美日堅韌友誼

厭倦網路交友女租「大型廣告看板」找真愛　1個月狂收3500份申請

NBA俠客歐尼爾訂製價值553萬豪車　運輸途中離奇消失

美政府停擺26天！往洛杉磯航班停飛　航管員撐不住「開Uber兼差」

首度過招川普！日相高市早苗首場大考有3大任務　「祂」成最強底牌

OpenAI執行長大談AI取代人類工作　遭批貶低勞動價值

棺材裡躺著陌生人！　哀悼親屬「嚇到心臟病發」倒地送醫

女兒冷血殺母分屍塊6大塊　用「AI偽造死者聲音」假裝還活著

京都最新「獨旅友善飯店」將開幕　還有24小時商店、4分鐘到地鐵

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

腦機介面之父再出手！晶片植入讓失明15年婦人重見光明

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

《影后》楊謹華主題曲出自她！　超狂星二代身份曝光

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

泰籍女觀光名義來台當車手提領7萬　機場出境前被攔截

【延長禁運10天】卓榮泰：從嚴防範非洲豬瘟潛伏期

國際熱門新聞

僅隔半小時　美軍2機「南海連環墜毀」

貿易戰降溫！中國延後稀土出口管制

計程車後車廂「關著一個女人」　18歲少女竟是自願的

孤獨死　手機僅留ChatGPT對話：救我

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

嬰兒墜樓亡　竟是5歲姊姊親手推下

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

泰9大象「集體下跪」畫面曝！哀悼王太后

川普勁敵！　加州州長有意參選總統：如果我說沒有，就是在說謊

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

美越貿易協議將拍板！部分越南商品可望免關稅

美貿易代表：美中貿易談判「完全沒提到台灣」

即／羅浮宮世紀竊盜案「2嫌落網」！

更多熱門

相關新聞

川普訪日怕遭暗殺　日本部署1.8萬警力防狙擊

川普訪日怕遭暗殺　日本部署1.8萬警力防狙擊

美國總統川普（Donald Trump）預計今（27）日下午抵達東京，展開為期3天的訪日行程，將於29日前與日本天皇德仁會面，並首次與日本首相高市早苗進行會談。

韓YTR深夜遭擄打！2男開車200公里遠痛毆

韓YTR深夜遭擄打！2男開車200公里遠痛毆

美不課中國100%關稅　北京恢復延後管制稀土

美不課中國100%關稅　北京恢復延後管制稀土

川普訪中　可能在2026農曆新年前

川普訪中　可能在2026農曆新年前

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

關鍵字：

日韓要聞北美要聞高市早苗川普安倍晉三

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面