國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會前釋好消息　美中代表：越來越接近達成貿易協議

▲川習會。（資料照／路透）

▲川習會。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國與中國官員26日都表示，針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行會晤所要敲定的貿易協議，雙方已達成初步共識，兩大經濟體正逐步朝向達成協議邁進。

美聯社報導，儘管目前協議草案尚未觸及製造業失衡與尖端電腦晶片等結構性議題，但若能促成協議，將有助於紓解國際市場的緊張情緒。近來中國限制稀土金屬出口，引發外界關注，因為這些關鍵原料對先進科技產業極為重要；川普則威脅加徵中國商品關稅作為反制，雙方若持續升溫恐對全球經濟造成衝擊。

中國商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼指出，雙方已達成「初步共識」；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，目前已建立起「非常成功的架構」。川普對達成協議亦展現樂觀態度，「中國想達成協議，我們也想達成協議。」

川普預計於30日造訪亞洲行最後一站南韓，屆時將與習近平會晤。他重申，未來將安排訪問中國，並透露習近平也可能造訪白宮或佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

貝森特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》（Face the Nation）節目專訪時表示，加徵中國關稅「實際上已不在考慮範圍內」。他亦在其他美國新聞節目中透露，雙方已初步同意阻止芬太尼（fentanyl）前驅化學品流入美國，中方也將大規模採購美國大豆與其他農產品，並暫緩稀土出口限制。

此次協議談判進展正值川普試圖塑造其「國際交易撮合者」形象之際。他日前於馬來西亞吉隆坡參加東南亞國家協會（ASEAN）高峰會時，與中國代表團針對相關協議達成進一步共識。

10/25 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

