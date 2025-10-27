中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美中貿易關係傳出重大進展！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日證實，雙方已在馬來西亞吉隆坡舉行的第5輪經貿磋商中達成「實質性框架」，中國預計將延後1年實施稀土出口管制，並恢復大量採購美國大豆。外界認為，這將讓川習兩人在30日於南韓登場的峰會上，有機會正式宣布貿易協議，替兩國關係降溫。

貝森特接受《ABC》專訪時表示，這次談判「非常良好」，已避免美方對中方商品課徵100%關稅的最壞情況。他透露，川普總統先前的高關稅威脅成為關鍵籌碼，使談判得以推進，「我們不再考慮加稅，而中方也將重新檢視稀土出口政策」。他並強調，中國未來幾年將恢復大量購買美國農產品，「我相信我們的大豆農民會非常高興。」

根據美國大豆協會統計，中國長期是美國最大黃豆買家，但在貿易戰期間訂單銳減，重挫中西部農業。貝森特指出，雙方新協議有望重啟黃豆採購，讓美國農民重拾信心。他也透露，中方在談判中同意協助美方打擊芬太尼（Fentanyl）前驅化學品走私，並重新評估造船與海事物流等領域的出口管制措施。

中方代表、國務院副總理何立峰則在會後強調，中美經貿關係「合則兩利、鬥則俱傷」，雙方已就部分議題達成初步共識。商務部國際貿易談判代表李成鋼也指出，兩國針對301措施、農產品貿易與執法合作等議題展開「坦誠、深入、建設性的交流」，將各自履行內部報批程序，持續推動共識落實。

白宮方面則證實，川普將於本週亞洲行期間先出席東協峰會，接著與日本首相高市早苗、韓國總統李在明會面，30日再於南韓舉行的川習會上討論貿易架構。貝森特預計屆時雙方將共同宣布稀土與大豆協議，「這不只是貿易成果，更是兩國關係邁向穩定的信號」。