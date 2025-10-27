　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美中貿易關係傳出重大進展！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日證實，雙方已在馬來西亞吉隆坡舉行的第5輪經貿磋商中達成「實質性框架」，中國預計將延後1年實施稀土出口管制，並恢復大量採購美國大豆。外界認為，這將讓川習兩人在30日於南韓登場的峰會上，有機會正式宣布貿易協議，替兩國關係降溫。

貝森特接受《ABC》專訪時表示，這次談判「非常良好」，已避免美方對中方商品課徵100%關稅的最壞情況。他透露，川普總統先前的高關稅威脅成為關鍵籌碼，使談判得以推進，「我們不再考慮加稅，而中方也將重新檢視稀土出口政策」。他並強調，中國未來幾年將恢復大量購買美國農產品，「我相信我們的大豆農民會非常高興。」

根據美國大豆協會統計，中國長期是美國最大黃豆買家，但在貿易戰期間訂單銳減，重挫中西部農業。貝森特指出，雙方新協議有望重啟黃豆採購，讓美國農民重拾信心。他也透露，中方在談判中同意協助美方打擊芬太尼（Fentanyl）前驅化學品走私，並重新評估造船與海事物流等領域的出口管制措施。

中方代表、國務院副總理何立峰則在會後強調，中美經貿關係「合則兩利、鬥則俱傷」，雙方已就部分議題達成初步共識。商務部國際貿易談判代表李成鋼也指出，兩國針對301措施、農產品貿易與執法合作等議題展開「坦誠、深入、建設性的交流」，將各自履行內部報批程序，持續推動共識落實。

白宮方面則證實，川普將於本週亞洲行期間先出席東協峰會，接著與日本首相高市早苗、韓國總統李在明會面，30日再於南韓舉行的川習會上討論貿易架構。貝森特預計屆時雙方將共同宣布稀土與大豆協議，「這不只是貿易成果，更是兩國關係邁向穩定的信號」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

川普放話不見普丁！俄方火速回應「沒取消」：談判仍在進行

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

手機電量掉超快！　她一查竟是「被繼父秘密追蹤」嚇壞

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房　夫婦旅遊淪弒妻悲劇

快訊／羅浮宮世紀竊盜案「2名嫌疑人」落網了！

普丁大讚無敵！　俄成功試射「海燕」新型核動力巡弋飛彈

赴東京旅遊注意！「川普訪日」10/27~29實施交管　路線曝光

泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后

東協再添新血！東帝汶成第11會員國　總理：我們創造歷史

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

川普放話不見普丁！俄方火速回應「沒取消」：談判仍在進行

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

手機電量掉超快！　她一查竟是「被繼父秘密追蹤」嚇壞

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房　夫婦旅遊淪弒妻悲劇

快訊／羅浮宮世紀竊盜案「2名嫌疑人」落網了！

普丁大讚無敵！　俄成功試射「海燕」新型核動力巡弋飛彈

赴東京旅遊注意！「川普訪日」10/27~29實施交管　路線曝光

泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后

東協再添新血！東帝汶成第11會員國　總理：我們創造歷史

黑琵飛翔、住警器守護！　南消結合保育季宣導居家防火意識

中美貿易戰降溫！美財長：中國延後稀土管制、美不再課100%關稅

高雄廟會「瘋狂鞭炮」整街燒濃煙　居民打爆電話：沒政府了嗎

美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

《寶可夢傳說Z-A》首周賣580萬套　未超系列巔峰、仍是大成功

超Chill新玩法！全家大小、年輕人都愛海洋光譜號

升級你的海上假期！在海洋光譜號品味美食、體驗頂奢享受

挑戰無極限！海洋光譜號高科技娛樂攻略

【偷載豬被抓包】黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

國際熱門新聞

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

泰9大象「集體下跪」畫面曝！哀悼王太后

即／羅浮宮世紀竊盜案「2嫌落網」！

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

川普嗆不想浪費時間見普丁！俄方急滅火

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

防萬聖節黑貓受虐！一城暫停領養

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

奧迪慘變鳥糞靶場　研究曝最易中招顏色

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

「川普訪日」遊客注意！東京宣布交管3天

更多熱門

相關新聞

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

美中貿易談判在川習會登場前夕傳出突破進展。美國財政部長貝森特26日於馬來西亞吉隆坡表示，雙方已達成非常成功的協議框架，將成為美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日南韓會晤時的主要討論基礎。

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

川普亞洲行　北京仍是最大關鍵

川普亞洲行　北京仍是最大關鍵

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

關鍵字：

美中貿易稀土大豆貿易協議川習峰會

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

比打針還天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

更多

最夯影音

更多
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面