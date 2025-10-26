美中達成協議框架　美財長：為川普、習近平會晤鋪路

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易談判在川習會登場前夕傳出突破進展。美國財政部長貝森特26日於馬來西亞吉隆坡表示，雙方已達成非常成功的協議框架，將成為美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日南韓會晤時的主要討論基礎。

貝森特（Scott Bessent）指出，這次會談涵蓋多項敏感議題，包括貿易、稀土、芬太尼、TikTok、農產品採購及整體雙邊關係。他形容會談具建設性、廣泛且深入，成功為兩國領袖會面奠定積極基礎。

貝森特透露，這已是他與中國國務院副總理何立峰第五次會面，雙方雖有立場分歧，但彼此展現了極大的尊重，「我們的目標是為兩位領袖在南韓的會晤建立一個成功的框架，而我認為，我們確實做到了。」

他強調，談判中就農業採購達成重大進展，美中延長貿易休戰協議的機率很高，但仍需由川普做最後拍板，「從這次會議的成果來看，我會說答案是肯定的，但最終還是由川普總統決定。」

這次協商被外界視為川習會前的最後關鍵一哩路。近幾週來，美中貿易緊張情勢升溫，川普揚言對中方祭出高達130%的全面關稅，並加強出口管制；北京則暗示可能採取報復措施。

這場為期兩天的高層磋商於25日起在吉隆坡舉行，期間川普也在鄰近的會展中心參加東協（ASEAN）領袖會議。截至目前，中方尚未對談判結果發表評論。