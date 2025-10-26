盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於美東時間10月25日在航程中回應媒體表示，美國不會為了達成與中國貿易協定，而以「放棄台灣」作為交換條件，並強調沒有人考慮這樣做。對此，外交部表示，外交部長林佳龍歡迎並感謝美國再次公開強調對台灣的堅定立場，我方持續密切關注美中互動情形，台美之間溝通管道暢通，我方將續與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及我國利益不受影響。

據《路透社》、《彭博社》報導，盧比歐在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上，向隨行記者表示，「如果有人擔心我們會為了拿到某種貿易協定或在貿易上獲得更優惠待遇，而放棄台灣，那是不可能的。沒有人在考慮這件事。」

對此，外交部今（25日）表示，外交部長林佳龍歡迎並感謝美國再次公開強調對台灣的堅定立場。川普政府上任以來，已多次於各類國際場合，明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，9月在聯大期間的美日韓三國外長聯合聲明，以及七大工業國集團（G7）外長聯合聲明等並強調維持台海和平穩定的重要性，及反對任何片面以武力改變現狀之企圖。

外交部強調，持續密切關注美中互動情形，台美之間溝通管道暢通，我方將續與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及我國利益不受影響。