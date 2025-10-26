　
國際

川普放話不見普丁！俄方火速回應「沒取消」：談判仍在進行

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲川普與普丁今年8月於阿拉斯加舉行峰會。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美俄領袖原定於近期在匈牙利布達佩斯舉行高峰會，但美國總統川普日前表態，除非確定俄烏停戰協議有望達成，否則不願「浪費時間」會見俄羅斯總統普丁，引發外界解讀兩人會面破局。不過克里姆林宮與俄方特使皆出面澄清，雙方仍維持接觸，會談「只是延後舉行，並未取消」。

川普日前搭乘空軍一號途中受訪時表示，與普丁的對話雖總是「氣氛良好」，但實際毫無進展，「我不會浪費時間，除非我們真的接近達成停戰協議」。他同時宣布對俄羅斯兩大石油公司祭出新一輪制裁，以迫使莫斯科展現停火誠意。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫出面強調，總統們不會為了見面而見面，「兩人都願意對話，但需有實質成果。」他指出，外長拉夫羅夫與美方國務卿盧比歐仍在為峰會流程進行準備，「這是一項複雜但持續進行的進程」。

同時，普丁特使德米崔耶夫也在美國證實訪美行程，強調此次出訪是應美方早前邀請，目的在於維繫美俄對話。他說，雙普會並未取消，只是會延後登場，並透露在烏克蘭總統澤倫斯基立場出現轉變後，「美俄烏三方其實已相當接近達成外交解決方案」。

德米崔耶夫此行預計在邁阿密與川普特使魏科夫及共和黨議員魯納會晤，持續磋商雙邊關係。而在歐洲方面，「志願者聯盟」超過20國領袖則承諾將下架俄國能源產品，法國與北約也加碼對烏軍援，顯示俄烏戰事的外交與軍事戰線仍在交錯發展中。

10/25 全台詐欺最新數據

山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友

相關新聞

泰柬和平協議　泰總理諾：立即釋放18柬士兵

泰柬和平協議　泰總理諾：立即釋放18柬士兵

泰國總理阿努廷26日上午在馬來西亞吉隆坡與柬埔寨總理洪馬內正式簽署歷史性和平協議，美國總統川普與馬來西亞總理安華則共同見證這一重要時刻。阿努廷也承諾將立即執行協議條款，包括迅速撤出邊境重型武器，並啟動釋放18名柬埔寨士兵的程序。

普丁讚無敵　俄成功試射「海燕」飛彈

普丁讚無敵　俄成功試射「海燕」飛彈

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

斡旋泰柬和平　川普：我很擅長這件事

斡旋泰柬和平　川普：我很擅長這件事

美俄高峰會川普普丁制裁外交

