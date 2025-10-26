川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

▲馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與共同出席泰柬和平協議簽屬儀式。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國總理阿努廷26日上午在馬來西亞吉隆坡與柬埔寨總理洪馬內正式簽署歷史性和平協議，美國總統川普與馬來西亞總理安華則共同見證這一重要時刻。阿努廷也承諾將立即執行協議條款，包括迅速撤出邊境重型武器，並啟動釋放18名柬埔寨士兵的程序。

根據《柬中日報》報導，阿努廷在簽署儀式後表示，這項協議開啟了泰柬關係的全新篇章，是兩國邁向持久和平的關鍵起點。他強調，「泰國主張和平，這份協議展現我們透過和平途徑化解爭端的決心，同時完全尊重彼此的主權與領土完整性。」

根據協議內容，泰國將優先從邊境敏感區域撤除重型軍事設備，同步啟動釋放18名遭拘留柬埔寨軍人的相關程序。阿努廷指出，兩國政府肩負著堅定的責任，必須採取實際行動修復因衝突而受損的雙邊關係。

此次和平協議的達成，對長期處於緊張狀態的泰柬邊境地區具有重大意義。阿努廷表示，過往的衝突不僅造成邊境社區分裂，更讓無辜民眾承受巨大損失，而協議的簽署將有助於避免類似悲劇再次發生。

阿努廷充滿信心地說道，「我深信，我們能夠達成幾個月前看似遙不可及的目標。」

川普在致詞時表示，這場衝突是他「參與的首批戰爭之一」，「我很愛做這件事……我不應該說這是一種興趣，因為這比興趣嚴肅得多，但這是我很擅長的事情，也是我喜歡做的事情。」

他批評，聯合國應該負擔這項任務，卻沒有做到。而他也忍不住自豪宣稱，自己非常熱愛做這件事，「這是我很擅長的事情」，還將此事與加薩衝突及烏俄戰爭比擬。