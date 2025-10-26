　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普抵馬來西亞！高規格紅毯迎接　嗨到「當眾跳舞」畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）展開第二任期以來的首次亞洲行，首站抵達馬來西亞吉隆坡，預計稍晚將簽署由他親自斡旋的柬埔寨與泰國和平協議。這項協議不僅標誌兩國多年邊境衝突的結束，也被視為川普再度展現「交易的藝術」的外交代表作。

川普親簽柬泰和平協議　稱「馬來西亞幫了大忙」

川普在自家社群平台Truth Social發文宣布，自己正飛往馬來西亞，將「立即簽署由我促成的偉大和平協議」，並透露將與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）會面。

他稍早抵達吉隆坡時，獲得紅毯迎接與全副軍禮，安華總理親自到場迎接。川普面帶笑容與當地民眾揮手致意，甚至隨著傳統舞蹈的音樂節奏擺動身體，手持美國與馬來西亞國旗與群眾互動，現場氣氛熱烈。

▲▼川普抵馬來西亞！總理安華高規格紅毯迎接　嗨到「當眾跳舞」畫面曝。（圖／路透）

▲川普抵馬來西亞，總理安華高規格紅毯迎接。（圖／路透）

川普在機上受訪時提到，馬來西亞在促成柬泰和平中扮演重要角色，「他們幫了我們一個大忙。馬來西亞非常積極參與整個過程，我告訴安華總理，『我欠你一趟訪問』，這就是為什麼我要先來馬來西亞。」

柬泰邊境衝突終止　柬首相提名川普角逐諾貝爾獎

今年夏天，柬埔寨與泰國邊境暴力升溫，川普分別致電兩國領導人，警告若戰火不止，美國將凍結貿易談判。隨後雙方達成停火，情勢逐漸降溫。

在宣布停火後，柬埔寨總理更提名川普角逐諾貝爾和平獎，讚揚他「以非凡的外交手腕」成功阻止流血衝突。

亞洲行外交試金石　川普力抗中國影響力

川普此行為期6天，將造訪馬來西亞、日本與韓國，並於行程中與多位亞洲領袖會談。他強調，美國將持續透過實質外交行動，維護印太地區穩定，同時以關稅與貿易為談判槓桿，防止中國擴張影響力。

白宮官員指出，川普除簽署柬泰和平協議外，也將在接下來的會談中與中國國家主席習近平討論俄烏戰爭與全球貿易議題。川普對外表示，「我已經幫助世界結束8場戰爭，現在要確保亞洲成為和平的象徵。」

此外，川普也特別向泰國人民表達哀悼之意，悼念日前辭世的泰國太后（Queen Mother），表示「向偉大的泰國人民致上誠摯的慰問」。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫
山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局
雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到
快訊／快加油！明起汽油調漲
快訊／載染疫豬肉拒提供GPS　嘉里大榮遭重罰300萬！
陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！　導火線曝：最後一次送妳上班
林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵
史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸設「台灣光復紀念日」　官媒：統一進程「越來越可感」

非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

嘉義溪興街透天厝火警！1F冒煙「2人受困」　消防急架梯救援

黃金狂飆後迎崩盤命運？分析師：恐跌破4000美元至「這價位」

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

大牙打掃到一半「突見黑影蠕動」！細看嚇到狂飆髒話：跟著狗回來嗎

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

台大徵值班兒科醫「時薪900」引熱議　院方揭實情：底薪另計

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲」德高生活圈　同區每坪價差30萬

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

美國總統川普出訪亞洲，稍早已經抵達馬來西亞，而他在專機內接受媒體訪問時，再度稱呼北韓為「核大國」（Nuclear Power），等於認同其擁核地位。他同時重申希望與北韓領導人金正恩會面的強烈意願，此舉被外界解讀為拋出誘餌。川普還打趣說道，「北韓核武很多，但是電信通訊不足，不過他應該知道我要來。」

關鍵字：

川普馬來西亞安華柬埔寨泰國東南亞要聞北美要聞

