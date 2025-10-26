重大進展！美中談判「幾乎完成協議」　美貿易代表：可交川習簽署

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）26日在馬來西亞吉隆坡受訪時表示，雙方已接近完成可供美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平審閱的協議文本，預計10月30日於南韓舉行的「川習會」將是一次「富有成果」的會面。

根據《路透社》報導，川普已於26日上午抵達馬來西亞，展開為期五天的亞洲行，吉隆坡是首站。美中官員自25日晚起展開密集磋商，26日上午持續針對「未來貿易架構」交換意見。

葛里爾透露，雙方目前正進入協議的最後細節階段，「談判氣氛非常建設性，進展順利，幾乎可以提交兩國領袖簽署。」

與會官員包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國副總理何立峰及首席談判代表李成剛。外媒形容，這次會談為即將登場的川習會釋出積極信號，顯示雙方在關鍵分歧上已明顯縮小。

據悉，美中談判內容涵蓋延長貿易休戰協議及稀土出口問題，顯示雙方正努力建立防止衝突升溫的框架。美方希望中國放寬稀土出口限制，並重啟美國大豆採購，同時加強打擊芬太尼（fentanyl）走私。

不過，這場脆弱的休戰仍充滿變數。川普日前警告，若北京不撤回稀土管制，美方將自11月1日起對中方商品徵收100％關稅。美國同時針對中國「未履行2020年第一階段貿易協議」啟動新一輪調查。

此外，川普此行也將與習近平討論台灣（議題與被拘押的香港媒體大亨黎智英（Jimmy Lai）案。他強調，美方不會以犧牲台灣換取貿易利益；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也重申，美國不會為了與中國的貿易協議而放棄台灣。