政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

▲總統賴清德出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

在美國總統川普、中國國家主席習近平有望舉行「川習會」之際，國際媒體的輿論戰也更顯加劇，除了華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）外；北京清華大學戰略安全研究中心研究員，同時也是解放軍前大校周波也撰文投書《時代雜誌》，文中要求川普公開警告總統賴清德的言行。

對於金萊爾（Lyle Goldstein）投書，形容賴清德是「魯莽的領袖」，一位涉外人士表示，金萊爾過去公開發表的言論，可以明顯觀察到，他盛讚前總統馬英九堅守的「九二共識」、態度傾中，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，並肯定香港一國兩制可適用於台灣，也認為美國應致力改善與中、俄的關係，顯然偏離當前的國際主流意見。

除了金萊爾的投書，在國際間的輿論操作上，北京清華大學戰略安全研究中心研究員，同時也是解放軍前大校周波同樣也撰文投書《時代雜誌》。

周波在文中表示，統一台灣是必然的歷史進程，差別在於和平或武力兩種方式，兩岸能否維持和平，關鍵在於台灣當局的態度，他認為，賴清德、前總統蔡英文皆來自主張台獨的民進黨，但賴清德自稱是務實的台獨工作者，他的危險性更高。

周波表示，賴清德政府以反統戰為名，阻止兩岸民間交流，且把中國稱為「境外敵對勢力」。他認為，這已經觸碰北京的底線，中國《反分裂國家法》明定，若和平統一的可能性耗盡，「中國將不惜動武」，而關鍵問題在於：「北京的耐心還剩多少？」

周波指出，北京與華府都在維持「戰略模糊」，但同時也「為最壞情況做準備」，他認為，時間站在中國這一邊，美國在地緣上不佔優勢，盟友也不可靠，好比日本、澳洲都拒絕美方的要求，未承諾在台海衝突中出兵。

周波也在文中提出幾點建議給川普政府，可以作為「華府的和平路線圖」：首先，是禁止台灣領導人過境美國的主要城市；第二，約束美國軍方高層的發言，好比2023年美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）在備忘錄中稱，「直覺告訴我，美國兩年內將與中國開戰」，以及現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年5月也曾警告「攻台迫在眉睫」，甚至點名2027年為臨界點等。

周波表示，第三要警告賴清德「注意言行」，他認為，川普可以像是當年對俄羅斯前總統麥德維傑夫（Dmitry Medvedev）般，公開警告賴清德避免挑釁；他說，2003年時，陳水扁呼籲舉行入聯公投，美國前總統小布希（George W. Bush）曾嚴厲譴責他是「麻煩製造者」。

周波指出，第四是撤回美軍教官，他認為這些訓練都沒有用，台灣自己都形容部隊是「草莓兵」，他也認同前總統馬英九的話「開戰即終戰」。最後，周波跟金萊爾一樣，都建議承認「九二共識」，他說要鼓勵賴政府「承認兩岸同屬一中的九二共識」，恢復兩岸談判，這是化解台海緊張的唯一途徑。

台灣中美關係輿論戰國際情勢川普

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

