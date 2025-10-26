　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普不排除訪韓期間可能與金正恩見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普出訪亞洲，稍早已經抵達馬來西亞，而他在專機內接受媒體訪問時，再度稱呼北韓為「核大國」（Nuclear Power），等於認同其擁核地位。他同時重申希望與北韓領導人金正恩會面的強烈意願，此舉被外界解讀為拋出誘餌。川普還打趣說道，「北韓核武很多，但是電信通訊不足，不過他應該知道我要來。」

根據《韓聯社》報導，川普將展開馬來西亞、日本、南韓等亞洲國家的出訪行程。他25日在空軍一號上承認稱北韓為核大國，引發討論。當時記者問道，「北韓說，『如果要和美國展開對話，他們必須先承認我們是核大國。』請問對此持開放態度嗎？」川普則稱，「我認為北韓某種程度上就是核大國。」

被問及是否開放承認北韓核武地位以換取對話機會時，川普回應，「我知道他們擁有多少武器，我了解他們的一切情況，但我與金正恩保持著非常良好的關係。」

這並非川普首次使用「核大國」一詞形容北韓。1月20日就職當天，川普在白宮橢圓辦公室就曾稱金正恩為「核大國」，並表示「我想他會很高興我回來了」。川普3月更進一步將北韓與印度、巴基斯坦等事實核武國家相提並論。

對於可能在南韓訪問期間於非軍事區（DMZ）與金正恩碰面，川普展現高度興趣。「如果他聯繫我，我很願意這麼做。」川普提及2019年6月曾在網路公開訪韓行程促成會面，並強調，「如果他想見面，我絕對持開放態度。」

川普還半開玩笑地說，「北韓那邊電話通訊服務很少，雖然核武很多，但通訊不足。除了網路，沒什麼其他方法聯繫。不過他應該知道我要去南韓。」

白宮高級官員在電話簡報中雖表示川普此次亞洲行程未正式安排與金正恩會面，但也留下「可能有變動」的彈性空間。分析人士認為，川普承認北韓核武現實的表態，正是為促成類似2019年板門店「驚喜會晤」的重現做準備。

除北韓議題外，川普也透露將在南韓與中國國家主席習近平討論台灣問題，並呼籲釋放被囚禁的香港壹傳媒創辦人黎智英。關於烏克蘭戰爭，川普表示相信俄羅斯有解決意願，期待中國在和平談判中發揮作用。

川普預定進行4天5夜的亞洲訪問，將依序造訪馬來西亞、日本、南韓，並於30日在釜山出席APEC峰會期間與習近平舉行雙邊會談。

 
10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

川普亞洲行程北韓金正恩北美要聞日韓要聞

