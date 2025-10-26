　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普預計28日與日本新任首相高市早苗舉行首次雙邊會談。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）本週展開亞洲行，預計28日與日本新任首相高市早苗舉行首次雙邊會談。外界原本聚焦在貿易與國防開支等議題，但《華盛頓郵報》最新社論直指，這場「川高會」真正最重要的焦點，其實是「台灣」。

台灣議題成川高會「隱藏核心」

川普此行將依序造訪馬來西亞、日本與南韓，並於30日與中國國家主席習近平會面。根據《華郵》分析，高市是一名保守派「日本優先」的民族主義者，主張嚴懲非法移民、強化國防，與川普政治理念相近。儘管兩國仍在協商汽車關稅及駐日美軍費用等爭端，但川普普遍對日本的政策方向感到滿意。

然而，日本政壇普遍對川普試圖與習近平達成廣泛貿易協議、可能「對中軟化」深感不安。社論指出，挺台立場鮮明的高市，是否會趁川普亞洲行期間，要求美方明確表態「若中國攻台，美國是否會協防台灣」，成為外界關注焦點。

川普對台立場曖昧　稱「尊重台灣」仍暫不談政策

《華郵》提到，川普曾公開批評台灣「偷走美國半導體產業」，引發外界質疑他在中國若入侵時是否會出手相助。雖然他仍維持「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，但聲稱「中國不會在我任內入侵台灣」。

在飛往亞洲途中，川普被問到為何認為中國不會犯台時表示，「希望他們不會那麼做，那樣對他們來說非常危險。」至於是否會調整美國對台政策，他回應：「現在不想談這個，不想讓情勢更複雜。」他出發前也在白宮表示，與習近平會面時「會談到台灣議題」，並強調「我很尊重台灣」。

▲▼日本首相高市早苗24日下午在參眾兩院首次發表施政方針演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市今年4月訪台時曾強調，強化東京與台北的安全合作「至關重要」。（圖／達志影像／美聯社）

日本視台灣為防衛核心　高市倡「準安全聯盟」

《華郵》社論指出，對日本而言，台灣是新防衛戰略的關鍵，該戰略明確將中國列為亞太地區的不穩定根源。台灣距離日本最南端島嶼僅約113公里，一旦遭中國奪取，日本將直接暴露於太平洋新冷戰的前線。

高市今年4月訪台時曾強調，強化東京與台北的安全合作「至關重要」，並呼籲建立涵蓋南韓、澳洲及菲律賓的「準安全聯盟」（quasi-security alliance）。社論認為，美國應支持這項構想，因中國若奪台，不僅會重創日本及其盟友，也將動搖美國在印太的戰略地位。

借鏡歐洲經驗　高市被寄望影響川普

《華郵》指出，日本領導階層或許可參考歐洲模式。川普在重返白宮初期曾當面斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並拉攏俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），如今卻對俄油企業實施制裁、協調對俄境內打擊。美國的歐洲盟友在促使川普改變立場上扮演了關鍵角色。

社論最後分析，日本的挑戰在於能否在對中及對台政策上，複製歐洲影響川普的方式。川普雖是強硬談判者，但美日兩國在中國與台灣問題上的根本利益一致。這座小島的命運，很可能取決於高市早苗如何拿捏與川普之間的外交互動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

「豬肉公主」哭談非洲豬瘟

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

快訊／台糖園區星月湖驚見女浮屍　他凌晨4點半運動嚇壞急報警

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

【醉鬧桃機】26歲男機上灌2瓶白酒還抽菸！國台英3字經辱警...這下慘了

國際熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

川普警告：犯台對中國「非常危險」

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

痛批川普暴君！賀錦麗：我可能再戰白宮

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

7000萬年前恐龍蛋出土！光滑如水煮蛋

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

更多熱門

相關新聞

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

強化國際輿論！解放軍前大校投書《Time》　要川普警告賴清德言行

在美國總統川普、中國國家主席習近平有望舉行「川習會」之際，國際媒體的輿論戰也更顯加劇，除了華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）外；北京清華大學戰略安全研究中心研究員，同時也是解放軍前大校周波也撰文投書《時代雜誌》，文中要求川普公開警告總統賴清德的言行。

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

關鍵字：

台灣日本高市早苗川普台美關係美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面