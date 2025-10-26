川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

▲川普預計28日與日本新任首相高市早苗舉行首次雙邊會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）本週展開亞洲行，預計28日與日本新任首相高市早苗舉行首次雙邊會談。外界原本聚焦在貿易與國防開支等議題，但《華盛頓郵報》最新社論直指，這場「川高會」真正最重要的焦點，其實是「台灣」。

台灣議題成川高會「隱藏核心」

川普此行將依序造訪馬來西亞、日本與南韓，並於30日與中國國家主席習近平會面。根據《華郵》分析，高市是一名保守派「日本優先」的民族主義者，主張嚴懲非法移民、強化國防，與川普政治理念相近。儘管兩國仍在協商汽車關稅及駐日美軍費用等爭端，但川普普遍對日本的政策方向感到滿意。

然而，日本政壇普遍對川普試圖與習近平達成廣泛貿易協議、可能「對中軟化」深感不安。社論指出，挺台立場鮮明的高市，是否會趁川普亞洲行期間，要求美方明確表態「若中國攻台，美國是否會協防台灣」，成為外界關注焦點。

川普對台立場曖昧 稱「尊重台灣」仍暫不談政策

《華郵》提到，川普曾公開批評台灣「偷走美國半導體產業」，引發外界質疑他在中國若入侵時是否會出手相助。雖然他仍維持「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，但聲稱「中國不會在我任內入侵台灣」。

在飛往亞洲途中，川普被問到為何認為中國不會犯台時表示，「希望他們不會那麼做，那樣對他們來說非常危險。」至於是否會調整美國對台政策，他回應：「現在不想談這個，不想讓情勢更複雜。」他出發前也在白宮表示，與習近平會面時「會談到台灣議題」，並強調「我很尊重台灣」。

▲高市今年4月訪台時曾強調，強化東京與台北的安全合作「至關重要」。（圖／達志影像／美聯社）



日本視台灣為防衛核心 高市倡「準安全聯盟」

《華郵》社論指出，對日本而言，台灣是新防衛戰略的關鍵，該戰略明確將中國列為亞太地區的不穩定根源。台灣距離日本最南端島嶼僅約113公里，一旦遭中國奪取，日本將直接暴露於太平洋新冷戰的前線。

高市今年4月訪台時曾強調，強化東京與台北的安全合作「至關重要」，並呼籲建立涵蓋南韓、澳洲及菲律賓的「準安全聯盟」（quasi-security alliance）。社論認為，美國應支持這項構想，因中國若奪台，不僅會重創日本及其盟友，也將動搖美國在印太的戰略地位。

借鏡歐洲經驗 高市被寄望影響川普

《華郵》指出，日本領導階層或許可參考歐洲模式。川普在重返白宮初期曾當面斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並拉攏俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），如今卻對俄油企業實施制裁、協調對俄境內打擊。美國的歐洲盟友在促使川普改變立場上扮演了關鍵角色。

社論最後分析，日本的挑戰在於能否在對中及對台政策上，複製歐洲影響川普的方式。川普雖是強硬談判者，但美日兩國在中國與台灣問題上的根本利益一致。這座小島的命運，很可能取決於高市早苗如何拿捏與川普之間的外交互動。