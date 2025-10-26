川普亞洲行「貿易和平都想搞定」　BBC揭北京仍是最大關鍵

▲川普展開為期一周的亞洲訪問行程。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普展開為期一周的亞洲訪問，首站抵達馬來西亞出席東協峰會，緊接著訪問日本，最後在南韓APEC場邊會晤中國國家主席習近平。BBC分析，川普這趟亞洲行的重點包括貿易與和平，但最重要的任務仍是與北京簽署貿易協議。

中國「仍是最大關鍵」

川普與習近平的會晤不僅是2019年以來首次面對面，也可能決定他第2任期剩下時間裡的美中關係方向。

川普先前已坦承，對北京苛課關稅並非長久之計，儘管他沒有明確說出來，但與美國最大貿易夥伴不斷升級的經濟戰爭，將對雙方乃至全球造成毀滅性後果。因此，他的首要任務將是說服習近平恢復採購美國農產品、放寬稀土出口限制、讓美國企業更容易進入中國市場，並且避免爆發全面貿易戰。

▼川普與習近平將舉行2019年以來首次會晤。（圖／路透）



但在10月30日的會面中，習近平似乎希望展現更強硬的談判姿態，因此一直利用稀土壟斷地位作為籌碼，寧可忍受關稅也要痛擊美國的弱點。

儘管如此，習近平仍需在國內外經濟挑戰之中取得平衡，而華府深知北京目前面臨的問題，包括青年失業率高漲、房地產危機、地方政府債台高築、民眾消費意願低落。

分析人士認為，中國可能提出條件，若川普同意出口先進AI晶片，或者減少對台軍援，才願意簽署貿易協議。但美中元首的行事作風大相逕庭，川普經常願意豪賭一把，而習近平參與的是一場更長遠的賽局，「因此問題可能在於，川普能夠等下去嗎？」

▼川普宣布對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透）

東南亞「和平貿易都要搞定」

川普訪問馬來西亞似乎只對一件事情感興趣，那就是參與一場專為他安排的儀式，見證泰國與柬埔寨簽署某種和平協議。雖然2國爭端尚未完全解決，但已在邊境非軍事化方面取得進展。今年7月雙邊仍在互相轟炸時，川普威脅終止關稅談判，迫使泰柬立即停火。

以製造業為重心、出口導向經濟的東南亞各國，均因川普關稅備受衝擊，他們希望藉此機會與美國關係正常化，並且正式「白紙黑字」簽署貿易協議。自從川普上次於2017年出席東協峰會以來，東南亞對美出口已經增長1倍。

此外，2021年緬甸政變引發內戰以來，這也一直都是東協峰會的重要議題，但川普目前似乎尚未注意到這場衝突。

▼日韓汽車製造商都把美國視為關鍵市場，關稅問題更顯重要。（圖／達志影像／美聯社）

日韓「貿易協議更迫切」

日本新任首相高市早苗是否能與川普建立穩定關係，將成為領導初期的重大考驗。她已承諾提高日本防衛預算，並被外界期待敲定貿易協議，讓日本汽車關稅從27.5%降至15%。作為回報，日本承諾在美國投資5500億美元，強化藥品和半導體供應鏈，但是否如川普宣稱增購稻米在內的美國農產品，卻讓日本農民備感不安。

南韓總統李在明的最迫切問題同樣也是貿易，將關稅稅率從25%降至15%的談判陷入停滯，癥結點在於川普要求首爾預先在美投資3500億美元，但這筆投資約占南韓經濟總量的1/5，首爾擔心可能引發金融危機。儘管如此，南韓官員近日表示談判已出現實質進展，希望在兩國元首29日會晤結束前簽署協議。

此外，川普8月在白宮會晤李在明時，曾表示希望再次與北韓領導人金正恩見面。一些分析人士認為，金正恩同樣希望與川普會晤，使其核武計畫合法化，但目前尚無跡象顯示雙方正在籌備此事。