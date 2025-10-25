吃多力多滋遭「AI誤判持槍」　美16歲學生被8警包圍上銬

▲AI系統誤判學生口袋裡的多力多滋袋是手槍。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國馬里蘭州一名16歲高中生放學後吃完一包多力多滋（Doritos），卻因AI系統誤判他口袋裡的洋芋片袋是手槍，遭到8輛警車包圍、持槍警察命令下跪並上銬。事件曝光後引發當地社區譁然，外界也質疑AI監控系統的準確性與使用程序。

根據WMAR-2 News報導，來自巴爾的摩（Baltimore）的學生艾倫（Taki Allen）回憶當時情況時說，「突然就出現大概8輛警車，警察全都拿著槍對著我，叫我趴在地上。」

巴爾的摩郡警察局（Baltimore County Police Department）表示，警方根據當下收到的情報行動，並做出相稱回應。後來證實艾倫身上並沒有任何武器，警方也澄清他被上銬但未被逮捕。

事件起因於學校AI監控系統的誤報。當時AI偵測到疑似槍枝的影像，將警報傳給人工審查員，審查結果顯示「沒有威脅」，但校長未注意到這項更新，仍通知校安小組，最終導致警方出動。

學校校長史密斯（Kate Smith）事後致信家長說明，校安團隊在確認現場安全後已立即取消警報，並由警方進一步確認該學生未攜帶任何武器。

不過事件仍引發地方議員關切。巴爾的摩郡議員帕科塔（Izzy Pakota）呼籲學區重新檢討AI武器偵測系統的使用程序。

提供該系統的公司Omnilert則發聲明致歉，表示對事件深感遺憾，並強調整體流程「運作如設計」，最終確認該物體並非槍枝。公司坦言，「真實世界的槍枝偵測相當混亂。」

艾倫受訪時說，他現在都會在足球練習後待在室內，不敢輕易外出，「我覺得外面不安全，尤其是邊吃洋芋片或喝東西的時候。」